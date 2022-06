Morning Briefing Wenn an der Börse die Bären los sind

Guten Morgen liebe Leserinnen und Leser,

neulich ist in Bayern mal wieder ein Bär gesehen worden, 16 Jahre nach jenem „Problembär“, der nicht „Markus“ oder „Horst“ hieß, sondern „Bruno“. Große Schlagzeilen macht das nicht mehr – ganz anders als all die Bären, die jetzt offenbar an den Börsen wahrgenommen werden. Gestern an der Wall Street: Kursverfall am vierten Tag hintereinander. Dow Jones: minus 2,8 Prozent. S&P 500: minus 3,8 Prozent. Und Nasdaq: minus 4,6 Prozent.

Im Vergleich zum Januar haben wir es mit einer Kursschmelze von deutlich mehr als 20 Prozent zu tun, weshalb die Wildhüter der Börsen von einem „Bärenmarkt“ sprechen. Unter den größten Verlierern war Amazon, dessen größter Feind die Monopoljäger sind, sowie Tesla. Dessen ADHS-CEO Elon Musk kündigte einen Aktiensplit an, im Verhältnis Drei zu Eins. Es darf bezweifelt werden, ob diese Retail-Maßnahme den Bullen anlockt.

Damit uns hier morgens nicht gleich der Stecker gezogen wird, ein Signal der Hoffnung aus der Welt der Start-ups vom halbstaatlichen High-Tech Gründerfonds aus Bonn. Mit seinem vierten Fonds erreicht er im „First Closing“ ein zugesagtes Volumen von 420 Millionen Euro – eine deutliche Steigerung gegenüber dem dritten Fonds mit seinen knapp 320 Millionen. Mehr als 130 Millionen davon kommen von 40 privaten Investoren, die sich neben dem Bundeswirtschaftsministerium und der staatlichen KfW Capital beteiligen.

„Angesichts einer drohenden Wirtschaftskrise ist es ein positives Zeichen, dass wir mehr Geld denn je bei so vielen Investoren wie noch nie einsammeln konnten. Die Start-ups brauchen eine solche Ermutigung.“ sagt Fonds-Geschäftsführer Alex von Frankenberg. Innovationen seien noch immer „das beste Mittel gegen Stagnation“: „SAP und Microsoft sind nach der Ölkrise 1973/74 gegründet worden, Facebook entstand bald nach dem Crash der New Economy.“

Wenn wir nun schon bei Innovationen sind: Schauen Sie doch einfach heute von 10.15 Uhr an bei unserem „Innovation Summit 2022„ zu. Wir streamen live von verschiedenen Standorten in Dresden, einem wichtigen Standort für IT, Künstliche Intelligenz und Robotik. Hier geht es zur Anmeldung.

Der ukrainische Präsident nimmt die Bundesregierung in die Pflicht. (Foto: dpa) Wolodimir Selenski

Es hat lange gedauert, bis sich Bundeskanzler Olaf Scholz auf den Weg durch die großen Tore von Kiew macht. Vielleicht zu lange für den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski, der deshalb vor dem wohl für Donnerstag terminierten Besuch einige besondere Salutschüsse abgibt. „Wir brauchen von Kanzler Scholz die Sicherheit, dass Deutschland die Ukraine unterstützt. Er und seine Regierung müssen sich entscheiden.“

Das ist seine Hauptaussage im Interview des ZDF „heute journals“ in Kiew. Es dürfe nicht versucht werden, einen Spagat zwischen der Ukraine und den Beziehungen zu Russland hinzubekommen. Russland hatte das Nachbarland Ende Februar überfallen. Deutschland sei etwas später als einige Nachbarländer dazugekommen, was die Waffenlieferungen angehe, moniert Selenski: „Das ist eine Tatsache“.

Als Erste seien die USA, Großbritannien sowie die baltischen Staaten und andere östliche EU-Länder aktiv geworden. Deutschland und Frankreich hätten anfangs nur politisch und rhetorisch die Ukraine unterstützt. Der russischen Regierung sei es egal, wie viele Menschen ums Leben kämen und wie lange der Krieg dauere, so Selenski: „Denn sie verdienen daran durch Energieexporte. Uns ist es nicht egal, dass Menschen ihr Leben verlieren.“

Die katholische Kirche kommt einfach nicht zu jener Ruhe und Andacht, die sie Gläubigen bieten will. An den an seinem Kölner Kardinalstuhl klebenden Theologen hatte man sich schon gewöhnt, die Erschütterung über die Vorkommnisse im Bistum Limburg überwunden, da meldet sich das Bistum Münster mit einer neuen Studie, wonach es zwischen 1945 und 2020 bis zu 6000 Missbrauchsopfer in der westfälischen Gemarkung gegeben haben könnte. Bewiesen sind 610 Fälle, die sich aus den Akten des Bistums ergeben.

Die Arbeit der Wissenschaftler der Uni Münster lag bei der Opferzahl um ein Drittel höher als die 2018 von der Deutschen Bischofskonferenz präsentierten Expertise. 4,5 Prozent der Priester seien gegenüber Minderjährigen übergriffig geworden. Wir nehmen als Kommentator Martin Luther vom Pfarrhaus gegenüber: „Eine Lüge ist wie ein Schneeball – je länger man ihn wälzt, umso größer wird er.“

Die Hymnen könnten nicht laut genug sein für Elektroautos, mit denen Deutschland und andere Industrienationen in die grüne Zukunft fahren sollen. Leider ist dieser Weg extrem schwer. Da bewegen sich Kolosse durch die Landschaft, die zwar keine Abgase emittieren, die aber viel Energie brauchen, damit sie die Aktentaschen-bewaffnete Angestelltenkultur ins Büro oder ins Fitnessstudio bringen.

Das liegt an den Lithium-Ionen-Batterien, die kistengroß sind, damit das rollende Smartphone nicht nach 100 Kilometern liegen bleibt, der Albtraum einer Autofahrernation. Und so registrieren wir in unserer Titelstory staunend, dass die „Lucid Air Dream Edition Range“ traumwandlerisch sichere 2,4 Tonnen wiegt, der Tesla Model S fast 2,1 Tonnen sowie Mercedes EQS und der BMW 7er bis zu 2,7 Tonnen. Wir bauen unsere ökologische Zukunft tatsächlich, ordentlich subventioniert, auf schwere Jungs und eine neue Tonnenideologie.

Wie metamäßige Plünderer des Neulands verhalten sich Konzerne wie Google oder Facebook, die ihre dicken Datenpakete gratis über Europas Straßen transportieren dürfen, um dann maximalen Shareholder Value zu exportieren und zudem kaum Steuern darauf zu zahlen. Es ist also etwas faul im Staate Neuland, was auch die EU-Kommission findet. Offenbar will sie schon in diesem Jahr ein Konzept für eine Digital-Maut vorstellen, die die Datengiganten zahlen sollten, hat unsere Redaktion herausgefunden. Von „Fairness“ ist derzeit viel die Rede. Die Kosten für den superschnellen 5G-Mobilfunkstandard sollen gerechter aufgeteilt werden.

Die sechs US-Datenkonzerne Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon und Microsoft sind allein für mehr als die Hälfte des globalen Datenverkehrs verantwortlich. Und dabei hätten sie seit 2015 ihren Umsatz um 500 Prozent gesteigert, rechnen Europas Telekomkonzerne vor, während die eigenen Einnahmen aber um sieben Prozent gefallen seien.

Fazit: Die Freiheit der „Netzneutralität“ ist eine Freiheit zum Geldverdienen.

Und dann sind da noch die mehr als 15.000 russischen Millionäre, die 2022 offenbar nichts mehr hält in einem Kriegsstaat, der von einer „Spezialoperation“ redet. Rund 15 Prozent der Bevölkerung mit Millionenvermögen seien bereit zur Flucht, sagt die Londoner Agentur Henley & Partners, die auf die Vermittlung reicher Leute in andere Länder spezialisiert ist.

Historisch ist es schon immer so gewesen, das dem Exodus der Reichen der Exitus des Reichs folgte. Für die Ukraine wird übrigens der Wegzug von 2800 Millionären prognostiziert. Als beliebte Destination der migrationsfreudigen Superreichen stehen die Vereinigten Arabischen Emirate hoch im Kurs. Und drei „M“ sind beliebt: Mauritius, Monaco, Malta. Am Meer kann man Franz Grillparzer preisen: „Entfliehen der Gefahr nennt Sieg der Kluge.“

Ich wünsche Ihnen einen siegreichen Tag mit klugen Gedanken.

Herzliche Grüße

Ihr

Hans-Jürgen Jakobs

Senior Editor