Motorrad Klassiker mit britischem Touch – eine Ausfahrt mit der Brixton Cromwell 1200

Sie macht auf Britin, wurde in Österreich erdacht und in China gebaut: Die Brighton Cromwell ist ein modernes globales Motorrad, aber doch ganz klassisch.

Krems Es ist gerade mal sieben Jahre her, da hob das österreichische Multimarkenunternehmen KSR die Eigenmarke Brixton aus der Taufe. Der Name ist bewusst nach einem Londoner Stadtteil gewählt, denn die Motorräder der Marke verkörpern den typisch britischen Motorradstil zu seiner großen Zeit Mitte des letzten Jahrhunderts.

Nach dem Einstieg in die Welt der „richtigen“ Motorräder mit 500er-Modellen schicken sich die Österreicher an, mit einem voll ausgewachsenen Hubraum in die Motorrad-Oberklasse aufzusteigen: Die Cromwell 1200 ist ein konsequent auf Retro gepoltes Naked Bike.

Dabei ist die Orientierung an den legendären Klassikern aus Großbritannien auf den ersten Blick offensichtlich: Zum Styling der Brixton Cromwell 1200 gehören formschöne Speichenräder, der Tropfentank und die fast gerade, durchgehende Sitzbank, die Klassik konsequent machen der Rundscheinwerfer, Faltenbälge an der Gabel und die Stereo-Federbeine am Heck.