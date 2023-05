Arbeitsmarkt Nachfrage nach Arbeitskräften geht seit einem Jahr zurück

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit geht auch in diesem Monat zurück. Morgen veröffentlicht die Behörde ihre Arbeitsmarktstatistik für den Mai.

Seit einem Jahr gehen die Anzeigen bei der Agentur für Arbeit zurück, in denen Arbeitgeber nach Arbeitskräften suchen. (Foto: IMAGO/Michael Gstettenbauer) Agentur für Arbeit

Nürnberg Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland geht weiter zurück – und sinkt damit stetig seit einem Jahr. Im Mai sank der Stellenindex BA-X der Bundesagentur für Arbeit um 2 auf 122 Punkte. Das seien 17 Punkte weniger als vor einem Jahr, als der Index ein Allzeithoch erreicht hatte, teilte die Behörde am Dienstag in Nürnberg mit. Am Mittwoch wird diese ihre Arbeitsmarktstatistik für Mai veröffentlichen.

Der Stellenindex beruht auf den Stellengesuchen, die bei der Arbeitsagentur gemeldet sind. Als Referenzwert dient der Durchschnitt des Jahres 2015, der mit 100 festgelegt wurde. Mit aktuell 122 Punkten liegt der Stellenindex trotz der wirtschaftlichen Probleme aber weiter auf hohem Niveau.

Von April auf Mai 2023 ist der Bestand an gemeldeten Stellen nach Angaben der Bundesagentur in nur noch wenigen Wirtschaftszweigen leicht gewachsen. In den meisten Branchen sei er zumeist im zweistelligen Prozentbereich gesunken, besonders stark in den Information- und Kommunikationsberufen, gefolgt von dem Gastgewerbe sowie der Land- und Forstwirtschaft. Mehr: Ökonomen rechnen mit weniger neuen Stellen und mehr Arbeitslosen