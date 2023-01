Energiepolitik Dauerbrenner AKW-Laufzeiten: Koalition streitet über die Atomkraft

FDP und Grüne werden sich nicht einig über eine mögliche Laufzeitverlängerung der drei verbliebenen Kernkraftwerke. Dabei gerät die Stromversorgung schon heute an ihre Grenzen.

Der Wirtschaftsminister musste sich in der Atomfrage dem Machtwort des Bundeskanzlers beugen. (Foto: Reuters) Robert Habeck

Berlin Die Antwort von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) auf die Frage, ob es eine Expertenkommission zur Zukunft der Kernkraftwerke in Deutschland geben werde, fiel klar und kurz aus: „Nein“, sagte der Grünen-Politiker am Sonntag in der ARD-Sendung „Bericht aus Berlin“. Deutlicher hätte die Absage an die Adresse des Koalitionspartners FDP kaum ausfallen können.

Seit Tagen bekriegen sich Grüne und Liberale in Sachen Laufzeitverlängerung für die verbliebenen drei Kernkraftwerke in Deutschland. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hatte den Stein in der ersten Januarwoche ins Rollen gebracht: Er forderte, eine unabhängige Expertenkommission über eine weitere Laufzeitverlängerung der drei AKWs entscheiden zu lassen.

Wissing erhielt in den vergangenen Tagen Unterstützung aus der ganzen Partei, auch von FDP-Chef Christian Lindner. Und noch am Montag legten FDP-Politiker wie Michael Kruse, energiepolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion, nach: Es sei „dringend an der Zeit, die Ausstiegsreihenfolge in Deutschland neu zu diskutieren“, sagte er.