Olaf Scholz hat den Weiterbetrieb der drei aktiven Atommeiler angeordnet. Politisch ist das eine Machtdemonstration, aber was bringt sie dem Energiemarkt?

Entscheidung gefallen, Diskussion geht weiter. (Foto: Moment/Getty Images) AKW Neckarwestheim

Berlin Mit einem Machtwort hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) am Montagabend klargestellt: Alle drei Atomkraftwerke bleiben bis Mitte April 2023 am Netz. Doch schon einen Tag danach gibt es Kritik an fehlender Planungssicherheit für die Unternehmen. „Durch das Kanzlermachtwort hat sich nicht viel geändert“, sagt Albrecht von der Hagen vom Verband der Familienunternehmer. Der Winter 2023/24 komme unweigerlich und es werde wieder Engpässe bei der Energieversorgung geben.

Auch der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) fordert für das Frühjahr 2023 eine „offene und sachliche Diskussion“, sollte das Weiterlaufen der Kernkraftwerke über den April hinaus notwendig sein.

