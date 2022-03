Großprojekte Immense Teuerung gefährdet Infrastrukturprojekte

Ob Stahl, Zement oder Bitumen: Die Preise für Baustoffe steigen stark. Der Strabag-Konzern warnt vor Baustopps. Autobahn GmbH und Bahn sollen Preisrisiken mittragen.

Der Bund muss viele Autobahnbrücken erneuern. Die Bauwirtschaft fordert Schutz vor hohen Preisrisiken. (Foto: imago images/Jochen Tack) Neubau der Autobahnbrücke Neuenkamp der A40 über den Rhein bei Duisburg

Berlin Angesichts der steigenden Preise für Energie und Baumaterialen fordern die Bauverbände vom Bund, bei Infrastrukturprojekten künftig sogenannte Gleitklauseln in die Verträge einzubauen. „Sowohl die Deutsche Bahn AG wie auch die Autobahn GmbH des Bundes verweisen in aktuellen Ausschreibungsverfahren darauf, dass Einkaufspreissteigerungen in den Risikobereich des Auftragnehmers fallen und daher grundsätzlich keine Vertragsanpassung rechtfertigen. Mit dieser Haltung ist weder der Bauwirtschaft noch der gesamten Volkswirtschaft gedient“, mahnte der Bundesverband mittelständischer Bauunternehmen (BVMB).

Zuvor hatte bereits der Hauptverband der Deutschen Bauindustrie vor „einem großen wirtschaftlichen Risiko“ gewarnt. „Für neue Projekte kann es sogar dazu führen, dass die Unternehmen keine Angebote mehr abgeben können“, warnte Hauptgeschäftsführer Rim-Oliver Müller. „Erste Anzeichen sind auf kommunaler Ebene zu beobachten.“