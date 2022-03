Interview Finanzminister Lindner für mehr Gas- und Ölförderung in der Nordsee

Der Bundesfinanzminister sucht Alternativen zum russischen Gas. Die Grünen fordert Christian Lindner auf, neuen Öl- und Gasbohrungen in der Nordsee zuzustimmen.

Der Bundesfinanzminister will Erneuerbare Energien ausbauen, aber auf Öl und Gas vorerst nicht verzichten. (Foto: imago images/photothek) Christian Lindner

Berlin Um die Abhängigkeit von russischen Energieimporten zu reduzieren, schlägt Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner eine umgehende Überprüfung des Koalitionsvertrags vor, der bisher ein Verbot für neue Öl- und Gasbohrungen in Nord- und Ostsee vorsieht. „Wir müssen die Festlegung des Koalitionsvertrages, in der Nordsee den Abbau von Öl und Gas nicht fortsetzen zu wollen, hinterfragen“, sagte Lindner in einem Interview mit dem Tagesspiegel.

„Aufgrund der Entwicklung der Weltmarktpreise scheint dies wirtschaftlicher zu werden.“ Zumindest für eine Übergangszeit werde Deutschland noch Öl und Gas brauchen. „Ich halte es vor dem veränderten geopolitischen Hintergrund für ratsam, ohne Denkverbote die gesamte Energiestrategie unseres Landes zu prüfen“, appellierte er an die Grünen, sich einer Ausweitung der heimischen Öl- und Gasförderung zu öffnen und neue Bohrgenehmigungen mitzutragen.

