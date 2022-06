Linken-Parteitag Martin Schirdewan: Ein Pragmatiker soll die Linkspartei retten

Der neue Parteivorsitzende Martin Schirdewan will sich um „Brot-und-Butter-Themen“ kümmern. Er muss die Partei aus der Existenzkrise führen.

Berlin Nach außen abgrenzen, nach innen einen – dieser Devise folgte Martin Schirdewan am Wochenende in seiner Bewerbungsrede für den Linken-Vorsitz. „Wir haben bewiesen, dass es eine starke Linke in Deutschland gibt, um einen antifaschistischen Grundkonsens in der Gesellschaft durchzusetzen, weil da auf Konservative und Liberale kein Verlass ist“, rief der 46-Jährige den Delegierten zu und warf der Ampelkoalition sogleich vor, viele im Stich zu lassen: Die SPD vergesse bei den Entlastungspaketen die Rentner, Studierenden und Soloselbstständigen. Die FDP schaufele mit dem Tankrabatt „Milliarden an Steuergeldern in die privaten Taschen der Ölmultis“. Und Waffen seien das „neue Grün“.

Schirdewan beteuerte, die Linke werde sich um die „Brot-und-Butter-Themen“ kümmern, die die Menschen bewegten – etwa explodierende Energie- und Lebensmittelpreise und hohe Mieten. Und, so versicherte der gebürtige Berliner, er habe Erfahrungen damit, „eine bunte Ansammlung von Linken zu lenken und zu führen“.