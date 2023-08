Olaf Scholz Warten auf den Kanzler-Wumms

AfD-Hoch, Hessen-Wahl, Wirtschaftsflaute: Auf Scholz warten nach der Rückkehr aus dem Urlaub viele Probleme. Die Kritik am Kurs des Kanzlers wächst.

Die Zurückhaltung des Kanzlers stößt nicht nur in der Bevölkerung, sondern auch in der eigenen Partei auf Kritik. (Foto: Reuters) Olaf Scholz

Berlin An die Bundespolitik traute sich Olaf Scholz nach seinem Urlaub nur langsam heran. Nach der Rückkehr aus Südfrankreich tourte der Kanzler diese Woche durch seinen brandenburgischen Wahlkreis, machte dann Wahlkampf in Hessen, bis er am Sonntag mit einem „Sommerinterview“ im ZDF auf die bundespolitische Bühne in Berlin zurückkehrte.

Wahrscheinlich unfreiwillig deckte Scholz mit seiner kleinen Deutschlandreise genau all die Problemfelder ab, die in nächster Zeit auf ihn warten. Auf die Forderungen aus der Koalition, Taurus-Marschflugkörper an die Ukraine zu liefern, sagte er im ZDF-Interview: „Wir werden es uns weiter schwer machen.“ Angesprochen auf die Konjunkturschwäche, stellte er sinkende Energiepreise durch erneuerbare Energien in Aussicht. Zur großen politischen Herausforderung der kommenden Monate wird aber auch der Kampf gegen die Rechtsextremen, in Brandenburg ist die AfD derzeit stärkste Kraft.