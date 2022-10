Pandemie-Ausgaben Lauterbach will Pflegekassen mit weiterer Milliarde stützen

Der Gesundheitsminister stellt der maroden Pflegeversicherung neue Finanzhilfen in Aussicht. Die Kassen fordern dennoch weitere Maßnahmen, um höhere Beiträge abzuwenden.

Der SPD-Gesundheitsminister will die Liquidität der Pflegeversicherung bis in den Sommer sichern. (Foto: dpa) Karl Lauterbach

Berlin Mit einem Zuschuss für die soziale Pflegeversicherung in Höhe von einer Milliarde Euro will Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) höhere Beiträge im kommenden Jahr abwenden. Dies geht aus einem Referentenentwurf hervor, der am Donnerstag bekannt wurde. Der Zuschuss aus Bundesmitteln soll außerdem verhindern, dass die Pflegekassen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Rücklagengrenzen unterschreiten.

Grund für das Defizit sind pandemiebedingte Mehrausgaben in Pflegeheimen, die von der sozialen Pflegeversicherung getragen werden mussten. Darunter fallen Ausgaben für Hygiene, Personal und organisatorische Maßnahmen.

Bereits im April bekamen die Pflegekassen 1,2 Milliarden Euro vom Bund, hinzu kam ein regulärer Zuschuss von einer Milliarde Euro und im August ein Darlehen in gleicher Höhe. Ohne die Finanzspritzen hätten die Pflegeversicherungsbeiträge aller Wahrscheinlichkeit nach 2023 steigen müssen. Sie betragen aktuell 3,05 Prozentpunkte für Versicherte mit Kindern und 3,4 Prozentpunkte für Kinderlose.