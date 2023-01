Robert Koch-Institut Der Corona-Erklärer geht: RKI-Chef Lothar Wieler tritt zurück

Der RKI-Präsident will sein Amt zum 1. April niederlegen.

Berlin Nach fast acht Jahren an der Spitze des Robert Koch-Instituts (RKI) hat Präsident Lothar Wieler sich dafür entschieden, sein Amt niederzulegen. Er verlasse das RKI auf eigenen Wunsch zum 1. April, teilten das Bundesgesundheitsministerium und das RKI am Mittwoch gemeinsam mit.

Wieler werde sich „neuen Aufgaben in Forschung und Lehre“ widmen. Der Schritt sei einvernehmlich mit Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) erfolgt. Für eine Übergangszeit übernimmt Stellvertreter Lars Schaade die Aufgaben von Wieler.

Er stand vor allem in der Coronavirus-Pandemie mehrfach in der Öffentlichkeit und trat gemeinsam mit Lauterbach und dessen Vorgänger Jens Spahn (CDU) regelmäßig vor der Presse auf.

Lauterbach bescheinigte Wieler „bei der Bewältigung der Pandemie für das Land bleibende und herausragende Verdienste“ und betonte: „Ohne Professor Wieler wäre Deutschland deutlich schlechter durch diese Pandemie gekommen.“

So reibungslos, wie die Worte vermuten lassen, war die Zusammenarbeit der beiden allerdings nicht immer. Vor rund einem Jahr knirschte es zwischen Lauterbach und Wieler, manch einer vermutete gar ein Zerwürfnis. Wielers Institut pochte in Empfehlungen auf „maximale Kontaktbeschränkungen“, während Bund und Länder deutlich weniger scharfe Maßnahmen erwogen.

In der Bundespressekonferenz damals darauf angesprochen, sagte Lauterbach: „Hier kam die Frage, ob ich zu Herrn Wieler noch stehe“. Das ließe sich leicht beantworten, „sonst säße er nicht hier“, sagte der Minister. Dennoch: Das Verhältnis galt fortan als belastet, wozu auch eine Entscheidung des Instituts wenige Wochen später beitrug.

„Sachlich und wertschätzend“

Vor einem Jahr hatte das RKI den Genesenenstatus überraschend von sechs auf drei Monate verkürzt und damit eine Welle der Kritik ausgelöst. Lauterbach entschied sich darauf, diese Kompetenz dem Institut zu entziehen.

Trotz aller Differenzen hielt Lauterbach an Wieler fest. Aus Koalitionskreisen heißt es, dass Wieler „nun mal jemand war, der kein Blatt vor den Mund genommen hat“. Die Zusammenarbeit sei dennoch „sehr sachlich, sehr wertschätzend gewesen“. Das Gesundheitsministerium sei immer froh gewesen, Wieler zu haben.

Andere sagen, der Grund für den Rückzug sei eher die „auffressende Rolle“ gewesen, die das Amt mit sich brachte. Insbesondere in der Anfangszeit der Pandemie trat Wieler wöchentlich in der Bundespressekonferenz auf, um die Corona-Lage zu erklären.

An diese Rolle musste sich Wieler, der vorher wenig in der Öffentlichkeit stand, erst gewöhnen. „Es war immer klar, dass er was anderes machen würde, wenn die Pandemie dem Ende zugeht“, sagt ein Weggefährte.

In der Debatte um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung vertrat Wieler eine strengere Haltung als manch anderer, was ihm von einigen Seiten Kritik einbrachte, darunter von der FDP, die mehrmals Wielers Rücktritt forderte. Grund für die Kritik war auch die mangelnde Digitalisierung des Instituts, die Wieler immer wieder zum Vorwurf gemacht wurde.

Der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Tino Sorge (CDU), sagt dem Handelsblatt hingegen, er habe Wieler „immer als kritikoffenen und diskussionsfreudigen Gesprächspartner“ erlebt. „Es war gut, dass er in den letzten Jahren an der Spitze des RKI stand. Wir alle sind ihm zu großem Dank verpflichtet.“

Wieler habe schwierige Entscheidungen der Corona-Bekämpfung mitgestaltet – oftmals unter widrigsten Bedingungen: „Höchster Zeitdruck, unvollständige Informationen und rapide steigende Zahlen“, sagte Sorge. „Die Anfeindungen und Bedrohungen, die seine Familie und er persönlich ertragen mussten, sind kaum vorstellbar.“

