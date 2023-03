 Windkraft: Weshalb der schnelle Ausbau der Windenergie zu scheitern droht

Der Ausbau der Windkraft an Land müsste rasch vorangehen, um die Energiewende-Ziele zu erreichen. Doch es hakt. Fehlende Flächen und der Denkmalschutz könnten sich als Bremse erweisen.

Das Tempo des Ausbaus müsste deutlich höher sein, wenn die Bundesregierung ihre Ziele erreichen will. (Foto: IMAGO/Westend61) Windräder

Berlin Der Ausbau der Windenergie an Land könnte in den kommenden Jahren erheblich gebremst werden, weil es an verfügbaren Flächen fehlt. Hauptgrund ist aus Sicht der Windkraftbranche, dass die Länder nur zögerlich zusätzliche Flächen ausweisen. „Die Bundesländer müssen deutlich aufs Tempo drücken“, sagt Wolfram Axthelm, Geschäftsführer des Bundesverbands Windenergie (BWE).

Der Gesetzgeber hat den Bundesländern mit dem Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG) aufgegeben, bis Ende 2032 insgesamt zwei Prozent der Fläche Deutschlands für die Windenergienutzung auszuschreiben. Für 2027 legt das Gesetz ein Zwischenziel von 1,4 Prozent fest. Bislang sind nach Angaben der Bundesregierung bundesweit 0,8 Prozent der Landesfläche für Windkraftanlagen ausgewiesen.

Das im Juli vergangenen Jahres verabschiedete WindBG schreibt nicht pauschal zwei Prozent für jedes Land vor, sondern differenziert: Für die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen reichen 0,5 Prozent, dagegen müssen Flächenländer wie Niedersachsen, Brandenburg oder Hessen 2,2 Prozent Fläche ausweisen, in Bayern oder Baden-Württemberg sind es 1,8 Prozent.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen