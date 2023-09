Außenpolitik China schickt die Nummer zwei zum G20-Gipfel

Regierungschef Li Qiang reist anstelle von Staats- und Parteichef Xi Jinping nach Delhi. Was das für die Beziehung zwischen Peking und dem Westen bedeutet und wie viel von Li zu erwarten ist.

Der Regierungschef ist enger Vertrauter Xi Jinpings. (Foto: AP) Li Qiang

Peking Eigentlich ist Chinas Regierungschef in erster Linie für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes verantwortlich. Doch nun soll Li Qiang die Volksrepublik auf dem G20-Gipfel in Neu-Delhi an diesem Wochenende vertreten. Staats- und Parteichef Xi Jinping bleibt dem Treffen der 20 mächtigsten Staatenlenker fern.

Das kann bereits als Hinweis gelten, was sich Chinas Staatsführung von dem Gipfel erhofft: eine Stabilisierung der Wirtschaftsbeziehungen zu den wichtigsten Handelspartnern ohne echte politische Zugeständnisse.

Es ist Li Qiangs erster großer Auftritt auf internationaler Bühne. Doch die Nummer zwei der Kommunistischen Partei Chinas werde wahrscheinlich kaum „irgendetwas Bedeutendes in diplomatischer oder sicherheitspolitischer Hinsicht ankündigen“, sagte Sun Yun, Direktorin des China-Programms beim US-Thinktank Stimson Center, der Nachrichtenagentur Bloomberg. „Das ist Xi vorbehalten“, so die Expertin.