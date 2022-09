Trotz schwierigster Bedingungen gehört die Börse in Istanbul zu den stärksten weltweit. Die Politik des Präsidenten trägt dazu bei – kann aber auch zur Gefahr werden.

Der Leitindex der Istanbuler Börse erreicht immer neue Rekorde. (Foto: Bloomberg) Börse in Istanbul

Istanbul Die Lira schmiert ab, die Preise im Land steigen, Inflation und der Ukrainekrieg setzen auch in der Türkei die Märkte unter Druck – und dennoch zählt die Börse in Istanbul zu den stärksten der Welt. Während Dax und Dow Jones mit den Folgen der neuen Politik der Notenbanken kämpfen, die Geldwächter in den USA und in Europa die Wirtschaft und damit die Inflation drosseln wollen, was auch die Aktienkurse in vielen Ländern drückt, kennt die Istanbuler Börse solche Ängste nicht.

Seit Jahresbeginn ist der ISE100-Index um 71 Prozent nach oben geklettert. Selbst, wenn man die Kurse der Firmen im Index in Euro umrechnet, ergibt sich ein Wachstum von fast 50 Prozent.

