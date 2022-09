Covid-19 Neuseeland hebt Corona-Maßnahmen auf

Die neuseeländische Regierung beendet fast alle Corona-Maßnahmen wie eine Maskenpflicht oder Impfpflicht. Die Infektionszahlen waren zuletzt gesunken.

Die Premierministerin von Neuseeland verkündet das Ende fast aller Corona-Maßnahmen für ihr Land. Touristen, die in den Pazifikstaat reisen, müssen nicht mehr gegen das Virus geimpft sein. (Foto: dpa) Jacinda Ardern

WELLINGTON Neuseeland hebt in der Nacht zum Dienstag (Ortszeit) fast alle verbliebenen Corona-Maßnahmen auf. Besucher, die in den Pazifikstaat reisen, müssen dann nicht mehr gegen das Virus geimpft sein.

Die bisherige Regel für Einreisende, sich gleich nach der Ankunft und am fünften Tag des Aufenthalts auf das Virus zu testen, gilt nur noch auf freiwilliger Basis. Außerdem entfällt die Maskenpflicht in Supermärkten, Geschäften, in Bussen und Flugzeugen und auch die Impfpflicht für Mitarbeiter im Gesundheitswesen.

Neuseeland: Bei einer Virus-Infektion ist eine Isolation weiter nötig

„Es ist an der Zeit, die Seite unseres Covid-19-Managements umzublättern und ohne die außergewöhnlichen Maßnahmen zu leben, die wir zuvor ergriffen haben“, sagte Ministerpräsidentin Jacinda Ardern am Montag. Das Land hatte seine Grenzen im März 2020 geschlossen und zunächst eine strenge Null-Covid-Strategie verfolgt.

Ardern sprach von einem „Meilenstein“ im Virus-Management des Landes. „Statt das Gefühl zu haben, dass Covid diktiert, was mit uns, unserem Leben und unserer Zukunft passiert, übernehmen wir wieder die Kontrolle.“

Die Regierung schafft die sogenannte Corona-Ampel nun vollständig ab und behält nur noch zwei Regelungen bei: Wer positiv auf das Virus getestet wurde, muss sich sieben Tage lang isolieren, und beim Besuch von Gesundheitseinrichtungen wie Krankenhäusern und Altenheimen muss weiterhin eine Maske getragen werden.

Hohe Corona-Infektionszahlen im Frühjahr inzwischen gesunken

Neuseeland hat mit fünf Millionen Einwohnern bislang mehr als 1,7 Millionen Infektionen verzeichnet. Fast 2000 Menschen sind am Coronavirus gestorben. Nach einer langen Phase relativ geringer Inzidenzen waren die Corona-Fälle in Neuseeland diesen Februar stark angestiegen und erreichten im März ihren Höhepunkt. Im Juli hatte sich das Land wieder vollständig geöffnet; seit August sind die Corona-Infektionen rückläufig.

Derzeit geht in der südlichen Hemisphäre der Winter zu Ende. Die Fallzahlen in Neuseeland sind aktuell auf der gleichen Höhe wie etwa Mitte Februar.

