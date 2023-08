Ex-US-Präsident Trump wegen Wahlbeeinflussung 2020 angeklagt

US-Ermittler haben das vierte Strafverfahren gegen den Ex-Präsidenten eingeleitet, diesmal wegen Wahlbetrugsvorwürfen in Georgia. Es könnte für Trump am gefährlichsten werden.

Der Ex-US-Präsident beharrt darauf, nichts falsch gemacht zu haben. (Foto: Reuters) Donald Trump

New York Es ist ein schwerwiegender Vorwurf: Der frühere US-Präsident Donald Trump und 18 weitere Personen sollen versucht haben, den Ausgang der Präsidentenwahl 2020 in Georgia zu beeinflussen. Deshalb sind sie in der Nacht zu Dienstag in dem Bundesstaat angeklagt worden.

Es ist bereits das zweite Strafverfahren gegen Trump, in dem ihm Ermittler vorwerfen, er habe versucht, das Wahlergebnis zu verfälschen und so auf illegalem Weg an der Macht zu bleiben. Beobachtern zufolge könnte das Verfahren in Georgia Trump besonders gefährlich werden – aufgrund zahlreicher gut dokumentierter persönlicher Interventionen Trumps bei Behörden und Offiziellen.