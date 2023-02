Großbritannien Schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon kündigt ihren Rücktritt an

Die 52-jährige Politikerin nennt für ihren Rückzug persönliche Gründe. Sie hat sich offenbar in ihrem bislang erfolglosen Kampf für die Unabhängigkeit aufgerieben.

Sturgeon regiert Schottland seit 2014. (Foto: Reuters) Nicola Sturgeon

London Seit Tagen machten Rücktrittsgerüchte in Edinburgh die Runde. Niemand wollte jedoch glauben, dass die resolute Nicola Sturgeon wirklich aufgibt. Am Mittwoch war es dann so weit: Die 52-Jährige kündigte ihren Rücktritt als „First Minister“ in Schottland an. Sturgeon will als Regierungschefin und Vorsitzende der Scottish National Party (SNP) noch im Amt bleiben, bis ihre Partei einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden hat.

Damit hat nicht nur die SNP plötzlich ein Führungsvakuum. Die schottischen Nationalisten erleiden in ihrem Bestreben nach Unabhängigkeit vom Vereinigten Königreich einen herben Rückschlag. Der für viele überraschende Rückzug könnte auch die politische Dynamik in Großbritannien verändern.

Zwar zweifelt kaum jemand daran, dass die SNP auch bei der nächsten Wahl wieder stärkste Partei wird. Doch die Labour Partei könnte in Schottland von dem Führungsvakuum profitieren und bei den vermutlich 2024 stattfindenden Parlamentswahlen wichtige Sitze für einen Regierungswechsel in London hinzugewinnen.