Humanitäre Hilfe Wie das Erdbeben Syrien aus der Isolation befreien könnte

Bisher war das Land durch den Bürgerkrieg politisch abgeschottet. Nach dem verheerenden Erdbeben kommt jetzt aber Hilfe aus dem Ausland – selbst von Erzfeinden.

Menschen suchen verzweifelt nach Verschütteten. (Foto: AP) Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in Aleppo, Syrien

Ankara Als am frühen Montagmorgen ein Erdbeben schlimmste Verwüstungen in der Südtürkei und Nordsyrien anrichtete, sorgte ein Angebot für Aufsehen: Israel erklärte sich bereit, Hilfsgüter in das benachbarte Syrien zu schicken. Dabei befinden sich die beiden Länder seit Jahren offiziell im Kriegszustand.

Die Zahl der Toten in Syrien ist nach Angaben von Behörden und Einsatzkräften mittlerweile auf mindestens 1602 gestiegen, dazu kommen Tausende Verletzte. Insgesamt kamen bei der Katastrophe in beiden Ländern mehr als 5000 Menschen ums Leben. Doch die schrecklichen Folgen des Erdbebens könnten einen positiven Nebeneffekt erzeugen: Mehrere Staaten bieten Syrien humanitäre Hilfe an – und könnten damit ein Tor öffnen für Verhandlungen über ein Ende des seit mehr als einem Jahrzehnt andauernden Bürgerkriegs, der das Land politisch isoliert hat.