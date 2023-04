Die indische Entwicklungsökonomin blickt kritisch auf die Defizite in ihrem Land – aber mindestens ebenso kritisch auf die Politik des Westens. Sie spricht von Scheinheiligkeit und Egoismus.

Bei der Professorin hat sich großer Frust über die Politik des Westens angestaut. Jayati Ghosh

Europa und Indien wollen ihre Partnerschaft ausbauen. Im Ukrainekrieg rückt die Regierung in Neu-Delhi aber nicht von ihren Geschäften mit Russland ab. Die indische Entwicklungsökonomin Jayati Ghosh, Professorin an der University of Massachusetts Amherst, erklärt, wie ihr Land auf den Konflikt blickt – und warum sich Indien vom Westen alleingelassen fühlt.

