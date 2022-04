Mecklenburg-Vorpommern Interne Akten zeigen Nähe zu Gazprom: Wie Schwerin zum „Vorposten des Kremls“ wurde

Die Nord Stream 2 AG hat offenbar der Regierung von Manuela Schwesig die Gründung der Pseudo-Klimaschutzstiftung diktiert. Für die SPD-Politikerin wird es eng.

Aus Moskau diktiert? (Foto: dpa) Manuela Schwesig

Rostock Es sollte der große Befreiungsschlag für Manuela Schwesig werden. Sechs Wochen war die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern wegen einer Folgebehandlung ihrer Brustkrebserkrankung ausgefallen. Sechs Wochen, in denen Russland einen brutalen Angriffskrieg auf die Ukraine begonnen und sich der Druck auf die SPD-Politikerin verschärft hatte.

Lange hatte Schwesig an guten Beziehungen zu Moskau festgehalten und gegen jede Kritik die Fertigstellung der Gas-Pipeline Nord Stream 2 vorangetrieben. „Ein Fehler, den auch ich gemacht habe“, sagte Schwesig in der vergangenen Woche im Landtag in ihrer ersten Rede nach ihrer Auszeit.

