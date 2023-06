Energiekrise und Inflation: Was Europäer derzeit umtreibt, erleben die Libanesen in einer ganz anderen Dimension. Droht sogar die Rückkehr des Konfliktes zwischen den Religionen?

Berlin Geht man die Badaro Street im libanesischen Beirut entlang, könnte man fast meinen, sich in Berlin zu befinden: Café reiht sich an Café, Pizzeria an Pizzeria, dazwischen ein Sushi-Laden, eine Boutique, ein Geschäft für Haustier-Bedarf, junge Menschen sitzen in der Sonne und tippen auf ihren Laptops.

Das Szene-Viertel Badaro zeigt, was für eine moderne Metropole im Nahen Osten Beirut sein könnte. Doch wendet man seinen Blick ab von den Cafés, den Laptops, repräsentiert das Viertel auch all das, was Beirut derzeit ist: Die Hauptstadt eines Landes, das dabei ist zusammenzubrechen.

Die Musik der Bars mischt sich mit dem durchgehenden Dröhnen der Generatoren, die unablässig Strom erzeugen, weil es sonst keinen gibt. Sie mischt sich mit dem Rattern der Wasserpumpen, mit denen Privatunternehmen die Tanks der Wohnhäuser füllen, weil die staatliche Wasserversorgung für den täglichen Bedarf nicht ausreicht.

