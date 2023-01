Neuseeland Hipkins tritt Nachfolge von Ardern in Neuseeland an

Der bisherige Bildungsminister Chris Hipkins wird neuer Ministerpräsident in Neuseeland. Zuvor hatte Jacinda Ardern überraschend ihren Rücktritt bekannt gegeben.

Der neuseeländische Erziehungsminister Chris Hipkins spricht zu Journalisten vor dem Parlamentsgebäude in Wellington. (Foto: dpa) Hipkins soll Ardern in Neuseeland nachfolgen

Wellington Der bisherige neuseeländische Polizei- und Erziehungsminister Chris Hipkins soll Nachfolger der scheidenden Ministerpräsidentin Jacinda Ardern werden.

Der 44-Jährige wurde am Sonntag von einem Ausschuss seiner Labour-Partei formell als Nachfolger bestätigt, zusammen mit seiner künftigen Stellvertreterin Carmel Sepuloni, einer Vertreterin der Pazifischen Insulaner. Hipkins kündigte am Sonntag bei eine Pressekonferenz an, er werde am Mittwoch als neuer Regierungschef vereidigt.

Die 42-jährige Ardern, die das Land seit 2017 regiert, hatte am Donnerstag überraschend ihren Rückzug bis zum 7. Februar angekündigt und gesagt, dass ihr die Kraft fehle weiterzumachen. Es wird erwartet, dass sie in Kürze zurücktreten wird, bevor Hipkins dann als 41. Regierungschef des Landes vereidigt wird. Er soll das Land dann in die für den 14. Oktober angesetzten Wahlen führen.

Bei einer Pressekonferenz am Samstag bezeichnete Hipkins die Nominierung als ein großes Privileg. „Es ist auch eine enorme Verantwortung“, sagte er weiter. Er sei ein „harter Arbeiter“, der sich verpflichte, Neuseeland in einem besseren Zustand zu hinterlassen als er es vorgefunden habe.

Ardern habe sich in den herausforderndsten Jahren des Landes durch ihre ruhige und stabile Führungskraft ausgezeichnet. „Ich hoffe, das auch zu leisten, auch wenn wir unterschiedliche Menschen sind“, sagte Hipkins.

