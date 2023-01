Jacinda Ardern Neuseelands Premierministerin tritt überraschend ab

Als jüngste Regierungschefin der Welt schrieb Jacinda Ardern in Neuseeland Geschichte. Ihre Rücktrittserklärung passt zu ihrem besonderen Stil: Sie zeigt zum Abschied Schwäche.

Wegen ihrer empathischen Art und ihres erfolgreichen Krisenmanagements hatte sie sich schnell auch international einen Namen gemacht. (Foto: AP) Jacinda Ardern

Bangkok Mit brüchiger Stimme beendet Jacinda Ardern eine außergewöhnliche politische Karriere – mit einer für Spitzenpolitiker ebenso ungewöhnlichen Begründung. Sie habe als Neuseelands Premierministerin ihr Bestes gegeben, aber das Amt habe ihr auch viel abverlangt, sagte die Sozialdemokratin, die bei ihrer Wahl 2017 im Alter von 37 Jahren zur damals jüngsten Regierungschefin der Welt wurde.

„Ich weiß, was dieser Job erfordert, und ich weiß, dass ich nicht länger genug im Tank habe, um dem gerecht zu werden“, sagte sie hörbar den Tränen nahe. Bis Anfang Februar wolle sie deshalb die Amtsgeschäfte an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin übergeben.

Ihr Eingeständnis, keine Kraft mehr für die Arbeit an der Regierungsspitze zu haben, kam für politische Beobachter in Neuseeland völlig überraschend. Die Bereitschaft, persönliche Schwächen in aller Öffentlichkeit einzugestehen, passt aber zu der Ausnahmepolitikerin, die mit ihrem empathischen Politikstil international Anerkennung fand.