Ukraine-Krieg Friedensgespräche in Istanbul: Oligarch Abramowitsch verhandelt für Russland

Erneut treffen sich Unterhändler aus Russland und der Ukraine, diesmal in Istanbul. Unter den Verhandlern ist Insidern zufolge auch Roman Abramowitsch.

Der Milliardär soll mit der Sache vertrauten Personen nach die russische Seite in den Friedensgesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertreten. (Foto: IMAGO/ITAR-TASS) Roman Abramowitsch

Istanbul Der russische Milliardär Roman Abramowitsch nimmt Insidern zufolge an den Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland in Istanbul teil. Dies sagten drei mit der Sache vertraute Personen. Das russische Präsidialamt hatte zuvor erklärt, Abramowitsch habe anfangs eine Rolle bei den Gesprächen gespielt, der Prozess liege nun aber in den Händen der Verhandlungsdelegationen.

Der Geschäftsmann gehört zu den russischen Oligarchen, die vom Westen wegen ihrer Nähe zum russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Sanktionen belegt wurden. Die Ukraine hatte Abramowitsch zu Beginn der russischen Invasion um Vermittlungshilfe gebeten.