Seitdem der Kreml noch mehr Bürger zu den Waffen ruft, wächst der Widerstand gegen den Ukraine-Krieg. Hat Russlands Präsident den Unmut der eigenen Bevölkerung unterschätzt?

Berlin Mit der russischen Teilmobilmachung Ende September wollte Wladimir Putin eigentlich das russische Kriegsgeschehen in der Ukraine in seinem Sinn beeinflussen. Eine neue Studie liefert nun aber Hinweise: Damit gab er auch der Anti-Kriegs-Bewegung in der eigenen Heimat neuen Schwung.

Die Berliner Organisation Democracy Reporting International (DRI) untersucht russische Social-Media-Debatten seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Unter der Leitung von Anastasiia Tarasova analysiert DRI in einer neuen Studie das Protestverhalten auf Telegram, Russlands drittgrößter Social-Media-Plattform.

Als Russlands Präsident Wladimir Putin sieben Monate nach Kriegsbeginn am 21. September in einer Fernsehansprache die „Teilmobilmachung in der Russischen Föderation“ ankündigte, hatte die Protestgruppe „Morning Dagestan“ nur 1570 Abonnenten.

Fünf Tage später war diese Zahl laut DRI-Analyse bereits um das 80-Fache gestiegen: Über 130.000 Menschen interessierten sich plötzlich für den Protestkanal auf Telegram.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen