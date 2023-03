 Ukraine-Krieg: Warum ist Bachmut für die Russen und die Ukrainer so wichtig?

Bachmut ist derzeit das Epizentrum von Russlands Krieg in der Ukraine. Die Lage an der Front wird immer dramatischer. Ein Experte sagt: „Bachmut wird fallen.“

Seit sieben Monaten tobt die Schlacht um Bachmut: Die Stadt im Gebiet Donezk zählt zu den umkämpftesten in Russlands Krieg gegen die Ukraine. Immer wieder war von „Einkesselung“ oder „Rückzug“ die Rede. Und doch ging es weiter.

Nun scheint Bewegung in die Frontlage zu kommen: Russischen Militärbloggern zufolge hat die in Bachmut kämpfende Söldnertruppe Wagner inzwischen Teile im Osten, Süden und Norden der Stadt eingenommen. Berichten, wonach sich Kiew nun zurückziehen könnte, wurden am Montag jedoch dementiert.

Die ukrainische Armee will ihre Stellungen sogar noch einmal verstärken. Armeechef Walerij Saluschnyj und der Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, hätten sich bei einem Treffen mit Präsident Wolodimir Selenski für eine „Fortsetzung des Verteidigungseinsatzes“ und eine „Stärkung unserer Stellung in Bachmut“ ausgesprochen.

