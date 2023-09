Umweltkatastrophe Ministerpräsident: Mehr als 2000 Tote bei Unwetter in Libyen

Libyen ist Opfer einer schweren Flut geworden. Bis zu 2000 Menschen sollen gestorben sein, die Opferzahl könnte noch steigen.

In Libyen sind bei schweren Unwettern mutmaßlich über 2000 Menschen gestorben. (Foto: Reuters) Die Libysche Flagge

Bengasi Der Ministerpräsident einer der zwei rivalisierenden Regierungen in Libyen rechnet damit, dass die Überschwemmungen im Osten des Landes sogar mehr als 2000 Menschen das Leben gekostet haben. In einem Telefoninterview mit dem dem Fernsehsender Al-Massar sagte Ossama Hamad, es werde befürchtet, dass allein in der östlichen Stadt Darna 2000 Menschen ums Leben gekommen seien. Die Behörden hatten die Stadt zum Katastrophengebiet erklärt.

Nach Angaben verschiedener ärztlicher Quellen und von Rettungsdiensten wurden Dutzende Menschen noch vermisst. Die Armee teilte mit, unter den Vermissten seien auch sieben Soldaten.

Das Sturmtief Daniel setzte Teile der Städte Bengasi, Susse, Al Bayda, Al-Mardsch und Derna unter Wasser. In sozialen Netzwerken wurden Videos veröffentlicht, in denen Menschen zu sehen sind, die sich auf die Dächer ihrer Fahrzeuge vor den Fluten retteten und auf Hilfe warteten.

In der Küstenstadt stand das Wasser nach Augenzeugenberichten bis zu drei Meter hoch. Demnach waren Rettungsarbeiten im Gange.

Behörden haben den Ausnahmezustand ausgerufen und eine Ausgangssperre verhängt. Schulen und Geschäfte sind geschlossen. Die Vereinten Nationen teilten mit, sie würden Hilfsmaßnahmen vorbereiten.