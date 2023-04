Der 80-jährige Biden stürzt sich in den US-Wahlkampf, er will mit Verlässlichkeit und einer starken Wirtschaft punkten. Doch auf dem Weg zu einer zweiten Amtszeit gibt es viele Hürden.

Auf den Demokraten warten im Wahlkampf zahlreiche Herausforderungen. (Foto: dpa) Joe Biden

Washington Der Tag, an dem Joe Biden seine Kampagne zur Wiederwahl verkündete, macht deutlich, wie der US-Präsident gesehen werden will: solide, verlässlich, von internationalen Partnern geschätzt.

In der Frühe veröffentlichte sein Team eine Videobotschaft, in der Biden den Zusammenhalt der USA beschwört. In einigen Stunden wird er eine Rede in einem Washingtoner Hotel halten und über seine Industriepolitik sprechen. Am Abend empfängt Biden schließlich den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol im Weißen Haus.

Über Monate hatte es Spekulationen gegeben, ob Biden noch einmal antreten werde. Jetzt, exakt vier Jahre nach dem Start seines Wahlkampfs für 2020, hat er offiziell verkündet, noch einmal ins Rennen für die Präsidentschaft einsteigen zu wollen. Biden ist mit 80 Jahren der älteste US-Präsident aller Zeiten.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen