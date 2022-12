Geschäftsklima Ifo-Index steigt deutlich – „Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung“

Das Ifo-Institut selbst geht von einer eher milden Rezession aus. Die befragten Führungskräfte sind ebenfalls optimistischer. Kommt nun eine Trendwende zum Besseren?

Der ifo Geschäftsklimaindex ist im Dezember auf 88,6 Punkte gestiegen, nach 86,4 Punkten im November. (Foto: dpa) Deutsche Wirtschaft

Berlin Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich im Dezember den dritten Monat in Folge aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 88,6 Zähler von revidiert 86,4 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Montag zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit 87,4 Punkte gerechnet.

Mit den laufenden Geschäften waren die Unternehmen zufriedener: Zuvor war dieser Lage-Indikator sechsmal in Folge gefallen. Auch die Erwartungen verbesserten sich merklich. „Die deutsche Wirtschaft schöpft zum Weihnachtsfest Hoffnung“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

