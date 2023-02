Konjunktur Unternehmensstimmung besser: Ifo-Geschäftsklimaindex steigt erneut

Besonders die Aussichten für die kommenden Monate verbessern sich, meldet das Ifo-Institut. Allerdings gab es zuletzt gemischte Signale zur Konjunktur.

Die Stimmung bei den Unternehmen verbessert sich erneut, doch Ökonomen warnen vor zu viel Zuversicht. (Foto: dpa) Autofabrik in Baden-Württemberg

München Die Stimmung in den Chefetagen deutscher Firmen hat sich im Februar den vierten Monat in Folge aufgehellt. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 91,1 Zähler von 90,1 Punkten im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Mittwoch zu seiner Umfrage unter rund 9000 Führungskräften mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit dem Anstieg auf 91,2 Zähler gerechnet.

„Die deutsche Wirtschaft arbeitet sich allmählich aus ihrer Schwächephase heraus“, sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Mit den laufenden Geschäften waren die Unternehmen zwar unzufriedener als im Januar, die Erwartungen mit Blick auf die nächsten sechs Monate indes legten zu.

Doch das Ifo warnt vor zu viel Zuversicht. „Die deutsche Wirtschaft wird um eine Rezession nicht herumkommen“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe. „Diese wird aber mild ausfallen.“ Das Bruttoinlandsprodukt ist Ende 2022 um 0,2 Prozent geschrumpft. Geht es im laufenden ersten Vierteljahr das zweite Mal in Folge nach unten, sprechen Ökonomen von einer technischen Rezession. Wohlrabe zufolge dürfte vor allem der private Konsum schwächeln. So seien viele Autokäufe auf das Jahresende 2022 vorgezogen worden, während viele Verbraucher nun mit deutlich höheren Abschlagszahlungen ihrer Stadtwerke für Energie konfrontiert seien. „Dadurch dürfte sich der Konsum schwächer entwickeln.“ Zuletzt gab es gemischte Konjunktursignale. Der Einkaufsmanagerindex für die Privatwirtschaft – Industrie und Dienstleister zusammen – stieg im Februar bereits den vierten Monat in Folge und signalisierte zum ersten Mal seit acht Monaten wieder Wachstum. Mehr: Die Stimmung ist in Deutschland besser als die Lage