Insight Innovation Von Boston nach Baltimore: wie sich Biotech in den USA ausbreitet

Baltimore, Boston, New York Der Kendall Square in Boston ist der geografische Mittelpunkt der Biotech-Industrie in den USA. In einem Radius von 1500 Metern drängen sich hier mehr als hundert biomedizinische Unternehmen, darunter Riesen wie Biogen oder Genzyme.

Ein ganzes Heer an Business Angels und Beratern belagert die Forscher, die an den Eliteuniversitäten MIT und Harvard an der Zukunft arbeiten. Aus ehemaligen Start-ups wie Vertex sind hier Milliardenkonzerne geworden.

Um dieses Nervenzentrum spannt sich in ganz Amerika ein immer dichteres Netzwerk von Universitäten, Krankenhäusern, Wissenschaftlern oder Risikokapitalgebern, die Biotech-Firmen fast wie am Fließband produzieren. Im vergangenen Jahr floss in den USA laut Branchendienst Dealroom eine Rekordsumme von 38 Milliarden Dollar an Risikokapital in Biotech – dreimal so viel wie in Europa.

Trotz der Erfolge von Biontech und auch Curevac hinkt Deutschland hinterher. „Deutschland hat hervorragende Forscher. Aber keine Unternehmer“, sagt Richard Young, Biologie-Professor am MIT.

Umso wichtiger, sich im Biotech-Land nach Geschäftsmodellen und Forschungsansätzen umzuschauen. An was wird gearbeitet und welche Start-ups stehen vor dem Durchbruch? Das Handelsblatt besuchte vier vielversprechende Firmen.

1. Eine Revolution in der Zellbiologie – made in Germany

Richard Young erforscht seit vielen Jahren, wie sich Gene in kranken im Vergleich zu gesunden Zellen auswirken. 2012 wurde er in die Nationale Akademie der Wissenschaften aufgenommen, eine große Ehre in den USA.

In seinem Büro hängen allerdings keine Zellfotos, sondern Luftaufnahmen. Young ist Hobbypilot, fliegt eine Cirrus SR22 auch schon mal zum Geburtstag seiner Mutter nach Florida. Und er ist Seriengründer.

Sein neuestes Projekt ist Dewpoint Therapeutics. 2018 gegründet, forscht das Start-up an einer neuen Methode, um schwere Krankheiten wie Krebs, HIV oder auch Herzfehler behandeln zu können. „Wir haben einen Bereich der Zelle entdeckt, den man bisher noch nicht kannte“, sagt Young.

Der MIT-Professor hat eine Revolution in der Zellbiologie eingeleitet. Richard Young

Die Basis bilden die Erkenntnisse von Young und Anthony Hyman, Gründer des Max-Planck-Instituts für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden. „Dewpoint baut auf der Revolution der Zellbiologie der vergangenen sieben Jahre auf“, sagt der MIT-Professor. Dafür arbeitet Dewpoint mit sogenannten biomolekularen Kondensaten. Das sind Bereiche in Zellen, die verschiedene chemische Reaktionen steuern.

„Normalerweise wirkt ein Medikament sehr breit. Wir können es nun gezielter einsetzen: genau in dem Kompartiment der Zelle, in dem es die größte Wirkung hat.“ Beispiel HIV: „Bisher versteckt sich der HI-Virus in bestimmten Bereichen einer Zelle. In Zukunft kann er dort aufgespürt und angegriffen werden.“

Dewpoint hat laut Branchendienst Pitchbook zuletzt 150 Millionen Dollar eingeworben und ist nun mit 500 Millionen Dollar bewertet. Zu den Investoren gehört der deutsche Pharmariese Bayer.

Mit dem Geld soll neue Software zum Einsatz kommen: Das Start-up arbeitet mit dem Big-Data-Spezialisten Palantir zusammen, um mit einer Algorithmus-gestützten Plattform und Künstlicher Intelligenz die Zellkondensate zu analysieren und etwa Tumorzellen auszusondern. Ziel sei die individualisierte Medizin der Zukunft: genau an den Patienten und seine Krankheit angepasst, so Young.

Und bei dieser Entwicklung könnte Deutschland eine Rolle spielen: Zweitsitz von Dewpoint ist Dresden, schließlich stammt die Technologie vom Max-Planck-Institut. Und dort sollen jetzt auf 2000 Quadratmetern 90 neue Arbeitsplätze für Hightech-Forschung geschaffen werden.

„Medizinische Forschung ist aufwendig. Manche Firmen brauchen 20 Jahre, bis sie das erste Mal Profit machen. Die meisten scheitern“, sagt Young. „Das ist eine Branche für Entrepreneure, nicht für Angsthasen.“

2. Das Amazon der Medizinprodukte bauen

Florian Wegener ist ein viel gefragter Mann. Gerade hat er sich mit Investoren getroffen, nachher steht ein Kundentermin im Kalender. Das Handelsblatt trifft Wegener in einem überfüllten Bostoner Café, zwei Blocks von der Commonwealth Avenue entfernt, einer der teuersten Straßen Amerikas.

Der Unternehmer will den Gesundheitsmarkt umkrempeln – aber nicht mit neuen Medikamenten. „Das Bestellungswesen in der medizinischen Forschung ist völlig veraltet“, sagt der 44-Jährige.

Benötigten Forscher sogenannte präklinische Labormaterialien, zum Beispiel Nährlösungen oder Antikörper, müssten sie immer noch durch Papierkataloge blättern oder stundenlang googeln. Bestellungen würden gefaxt.

Wissenschaftler sollen auf der Medizinplattform einfach an Vorprodukte für ihre Forschung kommen. Labor-Marktplatz Zageno

Bereits bei seinem alten Arbeitgeber, der deutschen Biotech-Firma Qiagen, hat sich Wegener mit der Ausrüstung von Laboren beschäftigt. „Hochintelligente Wissenschaftler verschwenden einen bis zwei Labortage die Woche, um die passenden Vorprodukte zu finden. Das ist absurd“, sagt Wegener.

2015 gründete der gelernte Kardiologe Zageno, um das zu ändern. 2018 zog Wegener mit seiner Familie von München nach Boston, um „das Amazon für Labormaterialien“ weiter voranzubringen. Heute ist Zageno laut Pitchbook mit 300 Millionen Dollar bewertet.

Das Ziel von Zageno: die Bestellung von Vorprodukten so einfach zu machen wie einen Einkauf bei Amazon. Das ist leichter gesagt als getan: „Wissenschaftler müssen die Produkte anhand von bis zu 150 Datenpunkten vergleichen. Manche Stoffe müssen bei minus 20 Grad geliefert werden“, sagt Wegener. Das ist selbst für Amazon zu kompliziert. Der Shopping-Gigant liefert bis heute nur Glasröhren und Laborhandschuhe aus – ehrgeizigere Versuche im Pharmabereich scheiterten.

Doch nicht nur die Programmierung des Shops ist eine Herausforderung. „Zwei große Zulieferer beherrschen den Markt: ThermoFisher und VWR/Avantor“, sagt Wegener. „Sie haben eigene Warenhäuser, Trucks, Lieferketten, und agieren völlig intransparent. Preisaufschläge im zweistelligen Prozentbereich sind absolut normal.“ Diese Vorherrschaft will Wegener mit einer digitalen Plattform aufbrechen. Warum das bislang keiner getan hat? „In der Pharmabranche gab es nie den nötigen Kostendruck.“

2022 rechnet Zageno mit 175 Millionen Dollar Umsatz. „In zwei bis drei Jahren werden wir profitabel sein, dann gehen wir an die Börse“, so Wegener. Vor Kurzem ist es gelungen, einen europäischen Pharmariesen als Kunden zu gewinnen, neben dem belgischen UCB-Konzern. Wachsen will das Unternehmen auch in Deutschland.

3. Mit Stammzellen die Muskeln verjüngen

Baltimore zehrt von einer langen Geschichte. In der Hafenstadt an der Ostküste der USA wurde der Text der US-Nationalhymne verfasst, bis zum Zweiten Weltkrieg war es eine boomende Industriestadt.

Doch dann kam der Niedergang der Stahlindustrie, die Einwohnerzahl schrumpfte von 1950 bis 1990 um ein ganzes Fünftel. Die Rassenunruhen in den sechziger Jahren und die Ermordung von Martin Luther King Jr. schockten die Welt.

Das Image versucht Baltimore bis heute abzuschütteln. Einer der Lichtblicke ist die Johns Hopkins Universität, eine Eliteinstitution der weltweiten Medizinforschung. Seit der Coronapandemie ist sie auch deutschen Fernsehzuschauern ein Begriff: Die von der Universität gemeldeten Fallzahlen galten als verlässlichste Größe.

In einem gesichtslosen Neubau empfängt Douglas Falk zur Führung. Der 30-jährige Biotechnologe hat zusammen mit dem drei Jahre älteren dänischen Molekularbiologen Peter Andersen 2019 Vita Therapeutics gegründet.

Der Gründer des Biotech-Investors Orange Grove kennt als Mediziner die Nöte von Forschern. Marc Appel

Falk führt durch die Labore: Viele junge Leute arbeiten hier, Absolventen der nahe gelegenen Johns Hopkins Universität. „Wir verwenden Stammzellen, um damit Menschen mit Muskelschwäche zu helfen“, erklärt Falk. Einem Menschen mit Muskeldystrophie werden dafür Blutzellen entnommen. Diese werden in einer selbst entwickelten Nährlösung in großen Brutschränken zurück in Stammzellen verwandelt.

Mithilfe der „Genschere“ Crispr werden im Anschluss genetische Defekte repariert, um die Zellen schließlich als sogenannte Satellitenzellen wieder in die Muskelfasern des Patienten zu spritzen. Dort sollen die „verbesserten“ Zellen das Muskelwachstum anregen.

In Experimenten mit Mäusen funktioniert das bereits. Nun will Vita auch beim Menschen Muskelschwäche und schwere Muskelverletzungen behandeln. Eines Tages könnte so sogar der Muskelapparat eines 80-Jährigen wieder auf den Stand eines 50-Jährigen verjüngt werden – so zumindest die kühne Hoffnung von Vita.

Obwohl erst drei Jahre alt, will Vita bereits 2023 eine von der US-Aufsicht FDA genehmigte klinische Studie am Menschen durchführen. Möglich ist das, weil Vita sich auf seit sieben Jahren laufende Forschungsarbeiten von Johns Hopkins stützen kann. Zu den Initiatoren gehört die Neurologin Kathryn Wagner, eine der führenden Expertinnen für genetische Erkrankungen mit Auswirkungen auf den Muskelapparat.

Hinzu kommt staatliche Förderung. Diese wird nicht nur an Universitäten und Forschungsnetzwerke ausgeschüttet, sondern auch an Start-ups. Bereits 2020 hatte Vita vom „Maryland Stem Cell Research Fund“ eine Anschubfinanzierung von 300.000 Dollar erhalten.

Das wiederum lockt Wagniskapital an: 2021 nahm man in einer Series-A-Finanzierungsrunde 32 Millionen Dollar ein. Die aktuell laufende Series-B-Runde soll mit 40 Millionen Dollar abgeschlossen werden.

An den Biotech-Hubs Boston und Baltimore kommen Schätzungen zufolge bis zu 1,25 Dollar an privaten Investitionen auf jeden Staatsdollar. Staatsgeld für Start-ups zahlt sich offenbar aus, auch wenn der Ansatz in Deutschland noch misstrauisch beäugt wird.

4. In der Provinz nach neuen Ideen suchen

Cincinnati, Ohio, ist eine alte Handelsstadt im Norden der USA. Als „Königin des Westens“ spielte sie eine wichtige Rolle bei der Erschließung des US-Kernlands.

Die Lage war es auch, die Marc Appel angezogen hat. „Wir stehen für die neue Art und Weise, Forscher zu unterstützen und Medikamente zu entwickeln“, sagt der Gründer von Orange Grove Bio. „Wir wollten ins Herz von Amerika.“

Appel kommt aus einer Ärztefamilie, hat als McKinsey-Berater und Vermögensverwalter gearbeitet. 2018 überzeugte er Wagniskapitalexperten von einer ungewöhnlichen Idee: in der Provinz zu suchen. „Wir waren überzeugt, dass es an der Zeit ist, das Forschungspotenzial abseits der Küsten zu heben.“

Die Küsten: Gemeint ist damit vor allem die Ostküstenschiene zwischen Boston und Baltimore sowie San Francisco und San Diego. „Die amerikanische Biotech-Szene konzentriert sich auf wenige Standorte. Dabei gibt es so viele gute Universitäten und brillante Forscher im Mittleren Westen. Ihnen fehlt nur das Business-Umfeld“, erklärt Appel.

Allein im US-Bundesstaat Massachussetts sollen mehr als 63.000 Menschen bei mehr als 1000 Biotech-Unternehmen angestellt sein. (Foto: LabCentral) Arbeit im Labor

Vom Hauptsitz in Cincinnati aus investiert Orange Grove in Biotech-Start-ups überall in Amerika. Üblicherweise würden 40 bis 50 Millionen Dollar benötigt, um ein Start-up an die Börse zu führen oder bis zum Verkauf an Big Pharma, sagt Appel. Fünf bis zehn Millionen Dollar kommen von Orange Grove.

Noch wichtiger ist aber: Orange Grove liefert Know-how. Appel und seine rund 50 Mitarbeiter sitzen vor allem im Flieger, reisen durch die USA, sprechen mit Universitäten und jungen Wissenschaftlern. Inzwischen arbeiten sie mit 50 Forschungseinrichtungen zusammen, bieten Praktikantenprogramme, helfen bei Vermarktung und Patentierung.

Mit den Forschern zusammen gründet Orange Grove Start-ups und schicken dann die eigenen Mitarbeiter los: Finanzexperten und Juristen besetzen Managementposten bei gleich mehreren Start-ups. Hauseigene Wissenschaftler unterstützen in der Praxis: So berät ein Toptoxikologe gleich drei Projekte. „Wir wollen den Forschern den Rücken freihalten. Die Backoffice-Funktionen kommen von uns. Das spart viel Geld“, sagt Appel. „Wir sind eine Art dezentralisierte Biotech-Firma.“

Sieben Start-ups hat Orange Grove bereits gegründet, andere Gründungen sind in der Vorbereitung. Geforscht wird zu Autoimmun- und Entzündungskrankheiten sowie zu Krebs. „Wir wollen die Projekte in die klinische Phase bringen“, also am Menschen testen, sagt Appel. Ein Drittel soll es so weit schaffen – ein einmaliger Schnitt im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Heutige Bewertung der Firma: rund 100 Millionen Dollar.

Als Nächstes will Orange Grove zu deutschen Universitäten Kontakt aufnehmen. Das passt zum Konzept: in der Provinz die Forschungsperlen finden.

