Apple macht es vor: Weil der Smartphone-Markt so stark schrumpft wie nie, setzt Marktführer Samsung auf eine lukrative Nische. Wie weit kann der Konzern an den Preisen drehen?

Der Chef der Smartphone-Sparte verfolgt eine Premiumstrategie. (Foto: Reuters) Samsung-Manager TM Roh

Düsseldorf Samsung Electronics verkauft Smartphones aller Preisklassen – dank Modellen, die es schon für weniger als umgerechnet 200 Euro gibt, hat der Marktführer im vergangenen Jahr in aller Welt knapp 260 Millionen Mobiltelefone abgesetzt. Der koreanische Konzern richtet seine Strategie allerdings mehr denn je darauf aus, neben der Masse auch Klasse zu liefern.

Es gebe im Markt eine „Verschiebung zu Premiumprodukten“, sagte TM Roh, Chef der Sparte Mobile Experience, in einem Interview mit dem Handelsblatt. Diese Nachfrage will der Manager bedienen – etwa mit den Galaxy-S23-Modellen, die gerade auf den Markt kommen. Die Preise liegen in Deutschland je nach Gerät und Ausstattung zwischen 950 und 1820 Euro.

