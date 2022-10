Schwache Quartalszahlen lösen ein Börsenbeben aus. Allein Amazon verliert rechnerisch mehr als 100 Milliarden Dollar an Börsenwert innerhalb weniger Minuten.

Die Tech-Konzerne Amazon, Meta, Alphabet und Microsoft haben in dieser Woche mehrere Hundert Millionen Dollar an Börsenwert verloren. (Foto: IMAGO/Xinhua) Börsenbeben

San Francisco Während der Corona-Pandemie galten die Tech-Giganten aus den USA als die großen Krisengewinner. In dieser Woche sind nun aber mächtige Konzerne wie Amazon, die Google-Mutter Alphabet und der Facebook-Konzern Meta abgestraft worden.

So verlor etwa Amazon im nachbörslichen Handel am Donnerstag zwischenzeitig mehr als 20 Prozent an Börsenwert und erholte sich dann nur leicht. Sollten die Verluste zum Börsenbeginn am Freitag realisiert werden, wäre es die schlimmste Krise an den Märkten für das Unternehmen seit 2006.

Amazon war nur das jüngste Ziel eines Börsenbebens, das die Technologiekonzerne erfasst hat. „Diese Woche wird in die Geschichtsbücher als eine der schlechtesten für Big-Tech eingehen“, sagte Dan Ives, Analyst von Wedbush. „Während Alphabet und Microsoft mit niedrigeren Prognosen Schwächen zeigten, die die Börse verschreckten, glichen die Ergebnisse von Meta einem Verkehrsunfall.“

