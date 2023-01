Quartalszahlen Netflix -Mitgründer Reed Hastings gibt Rücktritt bekannt

Der Streamingdienst gewinnt überraschend viele neue Nutzer. Zugleich sinkt der Gewinn aufgrund der Billigabos. An die Konzernspitze rückt ein Vertreter der neuen Strategie.

Der Netflix-Mitgründer gibt seinen Rücktritt bekannt. (Foto: Reuters) Reed Hastings

New York Netflix meldet einen überraschend starken Kundenzuwachs. Die Zahl der Nutzer stieg im vierten Quartal um 7,6 Millionen auf 231 Millionen, teilte der US-Streamingdienst am Donnerstag mit. Analysten hatten nur mit etwa der Hälfte an neuen Nutzern gerechnet. Die Netflix-Aktie stieg daraufhin im nachbörslichen US-Handel um sieben Prozent.

Grund für den Anstieg waren vor allem der Erfolg der Dokumentation „Harry & Meghan“ über den britischen Prinzen Harry und seine US-Frau Meghan Markle und der Zuspruch für die Serie „Wednesday“.

Der Umsatz lag weiteren Angaben zufolge mit 7,85 Milliarden Dollar und einem Plus von 1,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im Rahmen der Erwartungen. Der Nettogewinn brach allerdings auf 55 Millionen Dollar ein. Im Schlussquartal 2021 hatte dieser noch bei 607 Millionen Dollar gelegen.