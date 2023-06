Salesforce präsentiert seine neue „AI Cloud“. Herzstück ist das Versprechen, sensible Firmendaten besser zu schützen als andere – und trotzdem mit OpenAI zusammenzuarbeiten.

Der CEO nutzte die Vorstellung der KI-Strategie auch für eine Kampfansage an den Rivalen SAP. (Foto: AP) Salesforce-Chef Marc Benioff

New York New York statt San Francisco: Weit weg von der Salesforce-Zentrale in Kalifornien hat der SAP-Rivale am Montag seinen ersten „KI-Tag“ abgehalten. Salesforce-Chef Marc Benioff versprach die beste aller Welten: Firmen sollten von der „KI-Revolution“ profitieren – aber ohne die Kontrolle über sensible Daten abzugeben.

„KI verändert unsere Welt und transformiert die Wirtschaft in einer Weise, die wir uns nie vorstellen konnten“, sagte Benioff. Jedes Unternehmen müsse „AI first“ werden, sich also intensiv mit den Möglichkeiten künstlicher Intelligenz auseinandersetzen. Dabei wolle Salesforce helfen.

Kern ist die neue „AI Cloud“ von Salesforce, die ab 360.000 Dollar jährlich erhältlich ist. Diese Plattform umfasst viele bisherigen Software-Programme des Konzerns, die nun durch KI verbessert werden soll.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen