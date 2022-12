Spieleentwickler US-Kartellbehörde FTC will Activision-Kauf durch Microsoft blockieren

Microsoft will seine Videospielsparte mit dem Kauf ausbauen. Der Hersteller von Spielen wie „Call of Duty“ ist Microsoft 69 Milliarden Dollar wert.

Microsoft will mit der Übernahme zum drittgrößten Unternehmen im Bereich Spielentwicklung werden. (Foto: AP) Logo von Activision Blizzard

Washington Die US-Kartellbehörde FTC will die Mega-Übernahme des Computerspiel-Herstellers Activision Blizzard durch den Softwarekonzern Microsoft blockieren. Die Behörde reichte am Donnerstag eine entsprechende Klage gegen den geplanten rund 69 Milliarden Dollar schweren Kauf ein. Microsoft teilte mit, dass das Unternehmen zuversichtlich in den Rechtstreit gehe. Der Konzern begrüße zudem die Chance, den Fall vor Gericht zu präsentieren.

Microsoft will mit der Übernahme des Herstellers von Spielen wie „Call of Duty“ und „Candy Crush“ einen großen Sprung ins Videospiele-Geschäft machen. Es wäre der mit Abstand größte Deal in der Branche überhaupt. Microsoft würde durch den Deal zum weltweit drittgrößten Computerspielekonzern aufsteigen. Der Softwarekonzern erhofft sich von dem Zukauf eine größere Schlagkraft seiner Xbox-Gaming-Plattform.

Microsoft hat in den vergangenen Jahren schon öfter größere Investitionen in Spielefirmen gemacht und unter anderem den „Minecraft"-Hersteller Mojang Studios gekauft.

