Stackit Warum Lidl-Mutterkonzern Schwarz eine Cloud-Plattform startet

Düsseldorf Die Schwarz-Gruppe hat seit einigen Wochen Produkte im Angebot, die man von einem Handelsunternehmen nicht erwarten würde: Der Mutterkonzern von Lidl und Kaufland hat unter dem Namen Stackit eine Cloud-Plattform entwickelt. Seit dem Ende der Testphase können Kunden auf Speicherplatz und Rechenleistung, Datenbanken und Analysewerkzeuge in zwei Rechenzentren zugreifen.

Nun will der Konzern massiv in die Vermarktung investieren. „In den nächsten drei bis sechs Monaten werden wir eine bundesweite Kampagne fahren“, kündigte Digitalchef Rolf Schumann im Gespräch mit dem Handelsblatt an. Die Kosten dürften sich auf mehrere Millionen Euro belaufen – genaue Zahlen nennt das für seine Verschwiegenheit bekannte Familienunternehmen nicht.

