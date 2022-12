Start-ups Diese Tipps von Investoren müssen Gründer für die nächste Finanzierung kennen

Berlin Nach der Finanzierung ist vor der Finanzierung: Start-ups benötigen regelmäßig frisches Geld, um ihr Wachstum zu finanzieren. Doch 2022 war das nicht so einfach, der Finanzierungsmarkt für Gründer ist drastisch eingebrochen.

Laut Berechnungen des Datendienstleisters Refinitiv für das Handelsblatt steckten Wagniskapitalgeber von Januar bis November rund acht Milliarden Euro in deutsche Start-ups. Im gesamten Vorjahr war die Summe noch fast doppelt so hoch.

Für 2023 wird mit einem ähnlich niedrigen Niveau wie 2022 gerechnet – der Bedarf der Start-ups verschwindet aber nicht einfach. Was raten Investoren Gründern, damit sie trotzdem an eine Finanzierung kommen? Und welchen Bedingungen sollten Unternehmerinnen und Unternehmer dabei auf keinen Fall zustimmen?

Im Folgenden sieben Tipps von Investoren der bekanntesten deutschen Wagniskapitalgeber von Lakestar bis Earlybird sowie weiteren Experten:

„Unabhängig von der Unternehmensphase sollte im aktuellen Markt jeder Gründer oder Gründerin die Frage beantworten können: Wie solide ist der Kern meines Geschäftsmodells? Von Start-ups, die frisches Wachstumskapital einsammeln wollen, wird eine Perspektive auf ihren Weg in die Profitabilität gefordert.

Dazu gehört ein sehr klarer Blick auf ihre Cash-Burn-Rate. Gründer und Gründerinnen in unserem Portfolio ermutigen wir, auch Möglichkeiten zu sehen, die sich in einem herausfordernden Markt bieten, etwa in Richtung Konsolidierung.“

Uwe Horstmann von Project A (Trade Republic, Voi, Laserhub):

Uwe Horstmann

„Ich würde empfehlen, gerade in der jetzigen Situation eher ,konservativer‘ in Gespräche reinzugehen, anstatt direkt mit überzogenen Forderungen bei potenziellen Investoren abzublitzen. Bei gutem Marktinteresse lässt sich nach oben verhandeln, aber nicht mehr nach unten, sollte es nicht so gut laufen.“

Jan Miczaika, Partner bei HV Capital (Enpal, Scalable Capital, Flixbus):

Jan Miczaika

„Ich rate Gründern und auch Wagniskapitalgebern, immer die ,fundability‘ der Firma in der nächsten Runde in den Mittelpunkt zu stellen. Wie macht man die Firma möglichst attraktiv für weitere Investoren oder auch einen strategischen Käufer?

Manche Gründer und Investoren vermeiden zum Beispiel Firmenabwertungen und bauen stattdessen komplizierte Optionsschein- oder Liquidationspräferenz-Strukturen. Mir ist da oft ein klarer Cut lieber, der die Firma für die Zukunft sauber aufstellt.“

Christian Nagel, Mitgründer und Partner von Earlybird (Getsafe, EyeEm, N26):

Christian Nagel

„Insgesamt ist es hilfreich, aus einer starken Position heraus in etwaige Gespräche zu gehen. Das heißt: Auf profitables Wachstum fokussieren und diese Zahlen konkret und transparent zur Hand haben. Wer jedoch im kommenden Jahr nicht unbedingt auf Finanzierungsgespräche angewiesen ist, sollte sie gänzlich hinauszögern und abwarten, wie sich der Markt entwickelt.

Wer um Finanzierungsgespräche wirklich nicht herumkommt, sollte sich darauf einstellen, auch Optionen, die unter anderen Umständen nicht attraktiv wirken würden, in Erwägung zu ziehen und mittelmäßige Konditionen zu akzeptieren. Mitunter ist es auch sinnvoll, alternative Finanzierungsoptionen zu prüfen.“

Max Brückner, Cherry Ventures (Mondu, SellerX, Sanity Group):

„Wagniskapitalgeber suchen weiterhin nach herausragenden Unternehmern und Unternehmerinnen. Wichtig ist sicher, dass man im Finanzierungsgespräch auch aufzeigen kann, wie das Unternehmen wachsen wird und dabei kosteneffizient handelt.

Das heißt jedoch nicht, dass Investoren von Unternehmen verlangen, bereits sehr früh in die Profitabilität hineinzulaufen. Es gilt weiterhin, dass Wachstum eine sehr wichtige Kennzahl ist, zu deren Finanzierung Geld auch weiterhin zur Verfügung gestellt wird. Zu früh und eng auf Profitabilität zu trimmen, wäre zu viel verlangt.“

Martin Schilling, Techstars:

„Investoren brauchen viel länger, um zu entscheiden, und sehen sich die Deals viel genauer an. Wenn nicht zwingend nötig, sollten Gründer mehrfachen Liquidationspräferenzen, Zustimmungsrechten über den Aufsichtsrat, die nicht branchenkonform sind, oder kritischen Verwässerungsbestimmungen eine Absage erteilen.“

Kai Hesselmann, Deal Circle:

„Wenn Gründerinnen oder Gründer aus der Position der Stärke heraus Kapital einsammeln, also eine neue Finanzierung nicht unbedingt benötigen, sollten sie keiner Liquidationspräferenz zustimmen und neuen Investoren keine feste Verzinsung gewähren. Die neuen Kapitalgeber sollten zu den gleichen Konditionen wie die bisherigen Investoren oder sogar auf Basis einer höheren Bewertung einsteigen.

Generell sollten Gründer den neuen Investoren auch keine erheblichen Mitspracherechte geben. Auf diese Weise schließen sie das Risiko aus, dass die neuen Kapitalgeber sie absetzen können. Ebenfalls sollten sie keine Meilensteine vereinbaren, die für die Auszahlung des Kapitals erreicht werden müssen.

Wert legen sollten Gründerteams außerdem auf einen Verwässerungsschutz. Dieser verhindert, dass die Anteile der Gründer abgewertet werden: Für den Fall, dass das Start-up in eine Schieflage gerät und die Investoren dem Unternehmen in hohen Maße Kapital zur Verfügung stellen, sind die Anteile der Gründer geschützt.

Auch sollten Gründer kein Vesting akzeptieren, also dass sie ihre Anteile über einen bestimmten Zeitraum verdienen müssen.“

