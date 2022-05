Jördis Frommhold im Interview Long-Covid-Expertin: „Meine Patienten sind oft junge Leistungsträger – für sie bricht eine Welt zusammen“

Ärztin und Buchautorin Jördis Frommhold spricht über die teils schweren Langzeitfolgen, warum sie jeden treffen können und wie Chefs betroffene Arbeitnehmer unterstützen sollten.

Eine Long-Covid-Erkrankung kann die Leistungsfähigkeit enorm beeinflussen - bis zur Arbeitsunfähigkeit. (Foto: Getty Images) Erschöpfung

Berlin Müdigkeit, Erschöpfung, Konzentrationsstörungen: Eine Corona-Infektion kann teils schwerwiegende Langzeitfolgen nach sich ziehen. „Es kann jeden treffen“, sagt Jördis Frommhold, Chefärztin für Atemwegserkrankungen an der Medianklinik in Heiligendamm. In ihrer Klinik behandelt sie genau solche Patienten mit Langzeitfolgen. „Meine Patienten sind oft junge Leistungsträger“, sagt sie. „Für die bricht mit der Diagnose eine Welt zusammen.“

Besonders stark Betroffene „einfach so in ihrem Job weiterarbeiten zu lassen, wird in den meisten Fällen nicht funktionieren“, sagt sie. „Damit müssen wir als Gesellschaft lernen umzugehen.“ Auch Unternehmen könnten dabei helfen. „Es ist schon ein Anfang, wenn Arbeitgeber eine stufenweise Wiedereingliederung unterstützen“, sagt sie. „Ein weiterer Schritt wäre, dass auch die Betriebsärzte geschult werden und Übungen im Betrieb fördern.“ Auch Chefs müssten sensibilisiert werden.

