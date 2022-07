„Nachholeffekt“ bei Atemwegsinfekten Was die fehlenden Corona-Maßnahmen für das Immunsystem bedeuten

Eine Million Arztbesuche pro Woche wegen akuter Atemwegserkrankungen gibt es aktuell deutschlandweit. Ist der Mensch gegenüber Erregern empfindlicher geworden?

Akute Atemwegserkrankungen sind in Deutschland wieder verstärkt im Umlauf. (Foto: dpa) Erkältung

Berlin Eine laufende Nase, trockener Husten, hohes Fieber – aber keine Corona-Infektion. Akute Atemwegserkrankungen (ARE), die in der Pandemie seltener geworden sind, sind in Deutschland wieder verstärkt im Umlauf. Die Arbeitsgemeinschaft Influenza des Robert-Koch-Instituts (RKI) schätzt die Zahl der derzeitigen Arztbesuche wegen ARE auf knapp eine Million pro Woche. Die Zahl bezieht sich auf ganz Deutschland und auf die Woche zwischen dem 6. und 12. Juni 2022. Die ARE-Aktivität liege damit schätzungsweise zwei bis drei Mal höher als in den Saisons vor der Corona-Pandemie.

Dafür gibt es mehrere Gründe. Es gibt eine Co-Zirkulation verschiedener Atemwegserreger, wie Influenza, Rhinoviren, Humanes Respiratorisches Synzytial-Virus (RSV) oder Coronaviren, so auch speziell Sars-CoV-2. In den Wintermonaten konnten sich die meisten Atemwegserreger wegen des Verhaltens großer Teile der Bevölkerung nicht wie üblich ausbreiten – jetzt setzt ein „Nachholeffekt“ ein, wie es auch im Bericht der Arbeitsgemeinschaft heißt.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen