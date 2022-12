Die Prüfungsgesellschaft kann das Beratungsgeschäft erst später als geplant abspalten. Die Trennung ist komplex – und in Deutschland kommt ein weiteres Problem hinzu.

Das US-Unternehmen will das Prüfungsgeschäft und die Beratung voneinander trennen. (Foto: dpa) Bürogebäude von EY:

Düsseldorf Die geplante Aufspaltung der amerikanischen Prüfungsgesellschaft EY wird sich deutlich verzögern. Die großen Landesgesellschaften des EY-Netzwerks werden voraussichtlich erst bis Ende des ersten Quartals 2023 über das Projekt „Everest“ abgestimmt haben, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen.

Das Projekt sieht die Aufteilung in eigenständige Konzerne für Beratung und Prüfung vor, was einer Revolution in der Wirtschaftsprüferbranche gleichkommt.

Grund für die Verzögerung sei die komplexe Aufteilung der finanziellen und personellen Ressourcen, heißt es in den Kreisen weiter. Die Partner sollen ein möglichst klares Bild auf dem Tisch haben, wie der stark integrierte Konzern im Detail getrennt werden soll – und zu welchen Bedingungen.

