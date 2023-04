Der Solar- und Windkraftanbieter startet den Verkaufsprozess für sein Handelsgeschäft mit Solarmodulen. Erwartet wird ein Milliardenerlös – dessen Verwendung bereits verplant ist.

Frankfurt Der Solar- und Windkraftanbieter Baywa will sich von seinem Solarhandelsgeschäft trennen und das erlöste Geld in eigene Produktionskapazitäten für erneuerbare Energie investieren. „Wir wollen unsere Leistung als Independent Power Producer (IPP) bis 2026 auf drei Gigawatt verdreifachen. Das wird voraussichtlich zwei bis 2,2 Milliarden Euro kosten, wovon wir 500 bis 600 Millionen an Eigenkapital aufbringen“, sagte Matthias Taft, Chef von Baywa Re, dem Handelsblatt.

Die Sparte ist die größte Einheit des Münchener Unternehmens, das auch in den Bereichen Agrar-, Baustoff- und Heizölhandel aktiv ist. „Re“ steht für Regenerative Energien.

„Wir wollen auch in unser Projektgeschäft mit Solar- und Windparks investieren, haben eine Pipeline an geplanten Vorhaben von zusammen 26 Gigawatt“, sagte Taft. Baywa entwickelt Solar- und Windkraftanlagen und verkauft diese später weiter, etwa an Infrastruktur-Investoren.

