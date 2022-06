Steuersenkung Tankrabatt: Preise für Super und Diesel fallen stärker als erwartet

Die Preistafel einer Tankstelle in Opladen (NRW) vor und nach 24 Uhr in der Nacht auf Mittwoch.

Düsseldorf Der ab diesem Mittwoch geltende Tankrabatt zur Entlastung von Autofahrern ist nach ersten Erhebungen stärker spürbar als gedacht. Wie der ADAC dem Handelsblatt mitteilte, lagen die bundesweit durchschnittlichen Spritpreise um kurz vor zehn Uhr am Mittwochmorgen deutlich unter dem Durchschnitt des Vortages zu dieser Uhrzeit. Diesel war demnach 14 Cent günstiger als am Vortag, Benzin knapp 30 Cent.

Bereits am frühen Morgen hatten der ADAC und die Deutsche Presse-Agentur (dpa) zum ersten Mal an rund 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg zwischen sechs und sieben Uhr die Spritpreise ausgewertet. Demnach haben zwar nicht alle Tankstellen ihre Preise für Sprit stark gesenkt, bei der überwiegenden Mehrheit ergab sich allerdings bereits wenige Stunden nach der um Mitternacht erfolgten Steuersenkung ein klarer Unterschied beim Tanken.

Tatsächlich klappt die staatlich vorgesehene Preissenkung an der Zapfsäule wohl besser als im Vorfeld vermutet. Der Ölkonzern Shell sagte dem Handelsblatt: „Shell hat die Steuersenkung inklusive Umsatzsteuer in der Nacht zum ersten Juni an allen Stationen in Deutschland vollumfänglich weitergegeben.“ Dessen Konkurrent Total sagte: „Wir als TotalEnergies verfahren ebenso wie Shell und haben in der vergangenen Nacht gegen 00:40 Uhr bereits angepasst.“

Laut ADAC-Auswertung kostete am Mittwochmorgen bei rund 350 der untersuchten Tankstellen der Liter Super E10 weniger als 1,90 Euro. Im gleichen Zeitraum am Dienstag habe es im untersuchten Bereich nur eine einzige Tankstelle gegeben, die E10 für weniger als zwei Euro anbot. Bei der Mehrheit habe der Preis zwischen 2,10 und 2,30 Euro gelegen.

Durch die Steuerentlastung könnten bei Benzin die Kosten beim Tanken pro Liter brutto um 35 Cent sinken. Laut dpa liegt das angesichts der vorliegenden Daten grob abgeschätzt in Reichweite der Senkungen.

Auch bei Diesel ergab sich nach der ersten Auswertung ein klarer Trend in Richtung fallender Preise. Hatte es den Kraftstoff am Dienstagmorgen nur in seltenen Fällen für weniger als zwei Euro gegeben, machten diese Preise am Mittwoch demnach bereits die Mehrheit aus. Mehr als 2,10 Euro wurden dagegen kaum verlangt. Das war am Dienstag noch fast in der Hälfte aller Fälle so gewesen. Bei Diesel liegt die Entlastung beim Tanken durch die Steuersenkung mit knapp 17 Cent pro Liter deutlich niedriger.

Spritpreise: Ölkonzerne unter dem „Brennglas“ des Bundeskartellamtes

Eine genaue Bewertung des Steuersenkungseffektes wird allerdings noch etwas Zeit brauchen, denn Spritpreise schwanken im Laufe eines Tages. Das Bundeskartellamt wollte die Lage entsprechend am Mittwochmorgen noch nicht direkt bewerten.

Am Dienstagabend sagte Präsident Andreas Mundt: „Wir sehen seit Monaten eine Entkopplung von Rohölpreis und Raffinerie- beziehungsweise Tankstellenpreisen.“ Man habe eine Untersuchung der Raffinerien und der Großhandelsebene eingeleitet. Zwar müssen die Ölkonzerne die Steuersenkung nicht eins zu eins weitergeben. Doch laut Mundt handeln sie nun unter dem „Brennglas“ des Bundeskartellamtes.

Im Vorfeld war erwartet worden, dass die Spritpreise am Mittwoch nicht abrupt fallen werden. Denn die gesenkte Steuer fällt nicht beim Verkauf an der Zapfsäule an, sondern ab Tanklager beziehungsweise Raffinerie. So ist Treibstoff, den Tankstellenbetreiber vor Mitternacht eingekauft haben, noch mit dem normalen höheren Steuersatz belastet.

Dass die Mehrheit der Tankstellen dennoch bereits jetzt die Spritreise kräftig senkte, könnte eine Folge der hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und des damit einhergehenden Wettbewerbsdrucks sein. Eine Sprecherin von Shell teilte mit: „Ausschlaggebend für den Preis an der Zapfsäule sind neben den Beschaffungskosten auch das jeweilige Wettbewerbsumfeld der Tankstelle.“

Günstig tanken: Tankstellen vor doppelter Herausforderung

Der Energiekonzern Total erklärte am Dienstagabend auf Anfrage: „Wir als Total Energies werden ab dem ersten Juni die reduzierte Energiesteuer natürlich berücksichtigen. Ziel ist es dabei, unsere Kunden bestmöglich von der Senkung der Energiesteuer profitieren zu lassen.“ Dafür habe man die Logistik „maximal mobilisiert“, um die Tankstellen mit genügend Sprit zu versorgen. Das sei für die ganze Branche eine große Herausforderung, denn es sei sehr schwierig geworden, Lkw-Fahrer zu rekrutieren.

Angesichts eines möglichen Ansturms auf Tankstellen am Mittwochmorgen teilte Total mit: „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es an einzelnen Tankstellen vorübergehend zu Engpässen kommt.“

Adrian Willig, Hauptgeschäftsführer des en2x – Wirtschaftsverband Fuels und Energie, sagte: „Die Senkung der Energiesteuer stellt die Tankstellengesellschaften vor eine doppelte Herausforderung, denn die Tankstellen werden bestrebt sein, die Mengen der normal versteuerten Kraftstoffe in ihren Tanks zum Starttag klein zu halten, um schnellstmöglich die niedrig versteuerten Kraftstoffe verkaufen zu können.“ Diese relativ kleinen Mengen an den Stationen zum Start träfen aber auf eine voraussichtlich erhöhte Nachfrage.



