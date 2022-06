Gasversorgung Deutsche Gasspeicher sind schon zur Hälfte gefüllt

Bei der Vorsorge gegen einen Stopp russischer Gaslieferungen gibt es gute Nachrichten: Die deutschen Importeure kommen bei der Befüllung der Speicher schnell voran.

Ein Manometer zeigt den Druck im Erdgasnetz auf dem Gelände eines Untergrund-Gasspeichers an. Die Versorger füllen die Lagerstätten unter Hochdruck. (Foto: dpa) Gasspeicher

Düsseldorf Die Gasspeicher in Deutschland sind schon wieder zur Hälfte gefüllt. Am Dienstag wies der Verband Gas Infrastructure Europe (GIE) für Deutschland einen Füllstand von 52,15 Prozent aus. Am 18. März waren die Speicher noch bis auf 24,19 Prozent geleert.

Nach Ende der Heizperiode Ende März begannen die deutschen Gasimporteure aber unter Hochdruck, die unter- und oberirdischen Speicher wegen der Spannungen mit Russland mit Gas zu befüllen, um sich entweder für einen Stopp russischer Gaslieferungen im Zuge des Ukrainekriegs oder einen Boykott durch die EU-Kommission zu wappnen. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr wurde die 50-Prozent-Marke erst am 1. August erreicht.

Damals füllten sich die Speicher aber schleppend, weil der russische Gazprom-Konzern in seinem Speicher im niedersächsischen Rehden nur wenig Gas einlagerte, und Anfang Oktober waren die Speicher auch nur zu rund 70 Prozent gefüllt. 2020 waren es 95 Prozent gewesen. Dieses Niveau soll dieses Jahr wieder erreicht werden.

