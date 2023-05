Batteriehersteller Wichtiger Meilenstein für Batteriewerk in Schleswig-Holstein erreicht – Northvolt erwägt zwei Bauten parallel

Düsseldorf Lange war die Großinvestition ungewiss, nun macht das Projekt einen wichtigen Schritt nach vorne. Das schwedische Batterie-Start-up Northvolt hält nach einer Förderbekenntnis an seinem Plan fest, ein Batteriezellwerk im schleswig-holsteinischen Heide zu bauen.

Am Dienstag und Donnerstag hatten die beiden betroffenen Standortgemeinden Lohe-Rickelshof und Norderwöhrden beschlossen, in die nächste Phase des Genehmigungsverfahrens einzutreten, was als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zum künftigen Baubeginn angesehen wird.

Die Bundesregierung sowie die Kieler Landesregierung seien bereit, „die Errichtung einer Gigafactory für Batteriezellen in Heide durch das schwedische Unternehmen Northvolt zu unterstützen“. Das gaben das Unternehmen und das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag bekannt.

Parallel sucht Northvolt weiter nach einem weiteren Produktionsstandort in Nordamerika, wie das Handelsblatt aus Branchenkreisen erfuhr. Aufgrund der hohen Nachfrage erwägt das Unternehmen nach eigenen Angaben den Bau von zwei Fabriken gleichzeitig, entschieden sei aber noch nichts. Zunächst hatte der US-Wirtschaftsdienst „Bloomberg“ über den Doppel-Deal berichtet.

Noch bis vor kurzem waren die Pläne in Heide ins Wanken geraten, nachdem Northvolt-Chef Peter Carlsson die Investition öffentlich in Frage gestellt hatte. Man befinde sich „jetzt in einer Situation, in der wir unsere Expansion in den USA der in der EU vorziehen könnten“, sagte Carlsson vergangenes Jahr. Grund war unter anderem der Inflation Reduction Act (IRA), das riesige Subventionspaket der US-Regierung für grüne Technologien.

Bei einem Bau in Deutschland bekommt Northvolt nun offenbar mehr finanzielle öffentliche Unterstützung in Aussicht gestellt. Das Werk in Heide soll 4,5 Milliarden Euro kosten und eine Fertigungskapazität von 60 Gigawattstunden erreichen. Das ist genug um eine Millionen E-Autos im Jahr mit Batterien zu versorgen.

Bislang hätten Europa und das Land Schleswig-Holstein das Projekt mit 155,4 Millionen Euro gefördert. In der Mitteilung ist die Rede davon, dass eine weitere Förderung vorbereitet werde, die von der EU-Kommission genehmigt werden müsse. Aus Unternehmenskreisen hieß es, dass im Kanzleramt eigens eine Taskforce für das Batterieprojekt in Heide ins Leben gerufen wurde. Neben einem sogenannten Notifizierungsverfahren bei der EU-Kommission steht noch die endgültige Baugenehmigung für die Fabrik aus.

Das Batteriezellwerk könnte 3000 direkte Jobs in Heide und Tausende weitere in der umliegenden Industrie und im Dienstleistungssektor schaffen. Alle Beteiligten strebten an, dass die Voraussetzungen für einen Baubeginn in diesem Jahr erfüllt werden. Die Auslieferung von Batteriezellen aus Heide könnte dann 2026 starten.

