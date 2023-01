 Deutsche Post: Gewerkschaft Verdi kündigt bundesweite Streiks an

Auch die zweite Runde der Tarifgespräche ist ohne Ergebnis geblieben. Post-Kunden müssen sich nun auf tagelange Störungen einstellen.

Die Gewerkschaft Verdi fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. (Foto: dpa) Mitarbeiterin im Post-Versandzentrum

Düsseldorf Der Deutschen Post stehen Streiks der Gewerkschaft Verdi ins Haus. Auch die zweite Runde der Tarifverhandlungen zwischen dem Bonner Konzern und der Gewerkschaft Verdi blieb am Donnerstag ohne greifbare Ergebnisse. „Die Beschäftigten in den Betrieben werden nun eine klare Antwort geben und ihren Forderungen mit Streiks Nachdruck verleihen“, kündigte Verdi-Verhandlungsleiterin Andrea Kocsis an.

Die Beschäftigten in allen Brief- und Paketzentren seien ab Donnerstag um 17 Uhr sowie am Freitag ganztägig zum Streik aufgerufen, teilte Verdi mit. „In den folgenden Tagen werden weitere Streiks folgen.“

Die Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr Lohn für die rund 160.000 Tarifbeschäftigten in Deutschland bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der überwiegende Teil der Verdi-Mitglieder bei der Post habe ein niedriges Einkommen und könne Reallohnverluste nicht verkraften, betonte Kocsis. „Dass die Arbeitgeber den Ausgleich von Reallohnverlusten verweigern, ist angesichts der Milliardengewinne des Konzerns eine Provokation.“