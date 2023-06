E-Commerce Alibaba will Geschäft in Europa ausbauen

Der chinesischen Online-Händler will seine B2C-Handelsplattform Tmall nach Europa bringen. In Spanien ist bereits ein erstes Pilotprojekt gestartet.

Taobao und TMall von Alibaba sind die dominierenden Handelsplattformen in China. (Foto: Reuters) Alibaba

Paris Der chinesische Amazon-Rivale Alibaba will seine Präsenz außerhalb Chinas und insbesondere auf den europäischen Märkten ausbauen. Der Konzern plane, seine B2C-Handelsplattform Tmall nach Europa zu bringen, um „lokale Marken und lokale Kunden auf lokalen Märkten zu bedienen“, sagte Alibaba-Chef John Michael Evans am Donnerstag auf einer Tech-Konferenz in Paris. „Wir haben mit einem Pilotprojekt in Spanien begonnen, das wir auf ganz Europa ausweiten werden“.

Alibaba hatte im März seine Aufspaltung in sechs Geschäftsbereiche angekündigt, um sich im stark regulierten chinesischen Tech-Sektor besser zurechtzufinden. Das E-Commerce-Geschäft soll in zwei Einheiten aufgeteilt werden, eine für inländische und eine für ausländische Marktplätze. Taobao und TMall von Alibaba sind die dominierenden Handelsplattformen in China.

Mehr: Rasantes Wachstum chinesischer Shopping-Apps alarmiert die Politik