Hauptsache pünktlich? Oft nicht zu schaffen. Drei Postmitarbeiter über ihren Arbeitsalltag – und das, was mit Kunden passiert, die sich häufig beschweren.

Der Online-Handel lässt Deutschlands Paketberge weiter wachsen.

Berlin Vor Weihnachten wird es noch schlimmer. Die Republik bestellt, verpackt, verschickt – und bangt um pünktliche Lieferung, damit alle Geschenke vor dem Fest ankommen. Die Zusteller, die ohnehin schwer unter einer steigenden Arbeitslast leiden, kommen kaum noch hinterher. Um es doch irgendwie zu schaffen, riskieren sie oft ihre Gesundheit. Hier berichten drei von ihnen über ihren Alltag als Postboten.

Brief- und Paketzusteller

„Sie werden lachen, aber auch wir Zusteller bekommen unsere Post zu spät. Wir ärgern uns also selbst oft. Natürlich habe ich Verständnis, dass jemand mürrisch wird, wenn ihn fünf Tage keine Post erreicht. Würde mir auch so gehen. Aber da lasse ich mich auf keine Diskussionen ein, wenn jemand sich beschwert. Zack, Handscanner raus, darüber können sich die Leute dann direkt an die Post wenden.

