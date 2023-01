Luftverkehr Frankfurter Flughafen rechnet auch 2023 mit Wachstum

Frankfurt am Main Der Frankfurter Flughafen erwartet auch für das laufende Jahr wachsende Passagierzahlen. „Es wird fordernd bleiben“, erklärte der Chef des Betreibers Fraport, Stefan Schulte, am Montag mit Blick auf die massiven Abfertigungsprobleme im vergangenen Jahr.

2022 nutzten 48,9 Millionen Passagiere den größten deutschen Flughafen, fast doppelt so viele wie im zweiten Pandemie-Jahr 2021. Im Vergleich zum bisherigen Rekordjahr 2019, als 70,6 Millionen Fluggäste abgefertigt wurden, ist das jedoch immer noch ein Minus von 30,7 Prozent.

Schulte schilderte die Probleme beim Wiederanlauf: „Lockdowns zu Beginn des Jahres gefolgt von einer rasant ansteigenden Nachfrage haben beim Hochlauf des Betriebs allen Prozesspartnern sehr viel abverlangt. Das komplexe System Luftverkehr kam dabei vielfach ins Stocken – auch in Frankfurt.“

Im europäischen Vergleich gehörte Frankfurt zu den unpünktlichsten Flughäfen. Fraport und anderen Dienstleistern war es nach den zwischenzeitlichen Verkehrsbeschränkungen nicht gelungen, für die Hauptreisezeiten genug Personal vorzuhalten.

Dass an anderen Orten der Betrieb schneller wieder funktionierte, zeigt Fraport innerhalb des eigenen Konzerns. So haben die 14 griechischen Regionalflughäfen, an denen die Betreibergesellschaft beteiligt ist, im vergangenen Jahr insgesamt mehr Fluggäste begrüßt als 2019. Die übrigen aktiv gemanagten Beteiligungsflughäfen in Slowenien, Brasilien, Peru, Bulgarien und der Türkei steigerten ihr Passagieraufkommen wie der Flughafen Frankfurt im Vergleich zu 2021 deutlich, liegen im Vergleich zu 2019 aber weiter im Minus.

Im Frachtgeschäft blieb der Frankfurter Flughafen hingegen klar hinter den Zahlen aus dem zweiten Corona-Jahr zurück. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sank 2022 um rund 13 Prozent auf etwas mehr als zwei Millionen Tonnen.

