Personalmangel Warum die Luftfahrt an ihrer Komplexität scheitert – und Flughäfen ins Chaos stürzt

Der Urlaub beginnt für Fluggäste häufig mit stundenlangem Warten am Flughafen. Das liegt auch an unnötig komplizierten und veralteten Prozessen.

Der Flughafen hat zahlreiche neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die notwendige Sicherheitsüberprüfung angemeldet. Doch die dauert. (Foto: dpa) Lange Schlangen am Flughafen Köln-Bonn

Frankfurt Es ist wirklich bemerkenswert: Ausgerechnet am Hauptstadtflughafen BER hat der Ferienauftakt in Berlin und Brandenburg kein völliges Chaos ausgelöst, auch wenn die beiden Terminals am Freitagvormittag, dem zweiten Ferientag, gut gefüllt waren. Anderswo läuft es gerade überhaupt nicht. Reisende erleben in diesen Tagen an Flughäfen ein Reisechaos, das es so noch nicht gegeben hat.

Die deutsche Luftfahrtbranche bewegt sich derzeit von einer großen Krise in die nächste. Personalmangel und ein hoher Krankenstand an allen wichtigen Stellen überlasten das System. Zwar verweist der Luftfahrtverband BDL darauf, dass aktuell nur zwischen zwei und drei Prozent der für den Sommer geplanten 830.000 Flüge von deutschen Airports abgesagt seien. Auch ist richtig, dass es im Ausland teilweise noch schlimmer ist, so etwa am großen niederländischen Flughafen Amsterdam-Schiphol.

